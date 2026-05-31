Calendar ortodox IUNIE 2026: Rusaliile, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cele mai importante sărbători ale lunii
Ne pregătim de intrarea în luna iunie 2026, prima lună de vară, dar şi o lună care vine cu numeroase sărbători religioase importante ca Rusaliile, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și Sfinții Apostoli Petru și Pavel la sfârșitul lunii.
Iunie este a șasea lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele trei luni ale verii. Luna durează de 30 de zile şi începe astrologic cu soarele în semnul Gemenilor și sfârșește în semnul Racului. Din punct de vedere astronomic, luna iunie începe cu soarele în constelația Taurului și se sfârșește cu soarele în constelația Gemenilor.
Numele lunii iunie vine de la zeița romană Iuno, soția lui Jupiter și protectoarea femeilor măritate. Grecii numeau luna iunie Skirophorion. În România, luna iunie, popular, se numește Cireșar.
Sărbători religioase în luna iunie 2026
În luna iunie 2026 avem nu mai puţin de 8 sărbători cu cruce neagră, dar şi trei sărbători cu cruce roşie.
Pe 1 iunie este ziua Sfântului Duh, dar este prăznuit şi Sfântul Iustin Martirul si Filosoful, sărbătoare cu cruce roşie in calendarul ortodox. Tot cu cruce roşie este şi pe 24 iunie, de Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar şi pe 29 iunie, atunci când îi prăznuim pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
Calendar ortodox iunie 2026
1 L † – Lunea Sfântului Duh; Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful
2 M † – Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
3 M – Sfinţii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie şi Claudie – Harţi
4 J † – Sfinţii Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel
5 V † – Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea; Sfântul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului – Harţi
6 S – Sfântul Ilarion cel Nou
7D – Lăsatul Secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel; Sfântul Teodot, episcopul Ancirei
8 L † – Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel; Aducerea moaştelor Sfântului Teodor Stratilat – Dezlegare la peşte
9 M – Sfântul Chiril al Alexandriei – Dezlegare la ulei şi vin
10 M – Sfâmtul Mucenic Timotei, episcopul Prusei – Post
11 J – Sfântul Apostol Vartolomeu; Sfântul Luca al Crimeii – Dezlegare la ulei şi vin
12 V – Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare – Post
13 S – Sfânta Mucenică Achilina – Dezlegare la peşte
14 D – Sfântul Proroc Elisei, Duminica Sfinţilor Romani, a doua după Rusalii
15 L † – Sfântul Proroc Amos – Dezlegare la peşte
16 M † – Sfântul Ier. Martir Neofit Cretanul; Sfântul Tihon – Dezlegare la ulei şi vin
17 M – Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail – Post
18 J – Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul – Dezlegare la ulei şi vin
19 V – Sfântul Apostol Iuda – Post
20 S – Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor – Dezlegare la peşte
21 D – Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia – Predică la Duminica a treia dupa Rusalii
22 L † – Sfântul Grigorie Dascalul, Sfântul Mucenic Eusebie – Dezlegare la peşte
23 M – Sfânta Muceniţă Agripina – Dezlegare la ulei şi vin
24 M † – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – Dezlegare la peşte
25 J – Sfânta Muceniţă Fevronia – Dezlegare la ulei şi vin
26 V – Sfântul Cuvios David din Tesalonic – Post
27 S – Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini – Dezlegare la peşte
28 D – Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan, Vindecarea slugii sutaşului – Sfântul Ioan Gură de Aur
29 L † – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
30 M † – Soborul celor 12 Apostoli; Sfântul Ierarh Ghelasie de la Ramet
1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare Cod Galben de inundații valabilă în intervalul 1 iunie 2026, ora 12:00 – 2 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, pe fondul precipitațiilor prognozate și al condițiilor hidrometeorologice favorabile producerii […]
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025 Economistul Radu Georgescu avertizează că economia globală intră într-o perioadă tensionată, marcată de creșterea dobânzilor și de presiuni în ceea ce privește inflația tot mai mari. Potrivit economistului, […]
31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo
31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile duminică, 31 mai, în intervalul orar 10:00 – 21:00, vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități importante de […]
