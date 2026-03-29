VIDEO | Floriile 2026 și Confirmarea la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia: Trei tineri au depus mărturie despre credința lor, într-o sărbătoare majoră a întregii comunități
Floriile 2026 și Confirmarea la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia: Trei tineri au depus mărturie despre credința lor, într-o sărbătoare majoră a întregii comunități
Anul acesta, catolicii și reformații sărbătoresc Floriile pe 29 martie 2026, fiind una dintre cele mai importante și încărcate de simbolism momente din calendar. Aceasta precede cu o săptămână Paștele Catolic, sărbătorit în acest an pe 5 aprilie și deschide oficial Săptămâna Mare.
Sărbătoarea evocă intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic și cu strigătul „Osana!”. În biserici, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și primesc ramuri binecuvântate, simbol al biruinței și al credinței.
Deși Duminica Sfânta a Intrării Domnului în Ierusalim este o sărbătoare plină de bucurie și pace sufletească, ea marchează și începutul patimilor lui Iisus Hristos, Săptămâna Sfântă simbolizând durerea și chinurile pe care Mântuitorul le-a îndurat pentru că păcatele oamenilor să fie iertate.
La Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia credincioșii au celebrat atât Floriile, cât și confirmarea tinerilor ajunși la maturitate în ceea ce privește credința și cunoștințele biblice.
,,Sărbătoarea Floriilor reprezintă acel moment când Isus intră împreună cu discipolii în Ierusalim. Este un loc al bucuriei care se transformă într-o tragedie: o tragedie a Lui, dar și mai mare, a omenirii.
Astăzi suntem însă la momentul bucuriei. Florile și gândurile frumoase pe care le spunem toți arată că s-a născut nu numai un Mântuitor, ci și că El chiar vrea să ne mântuiască și a intrat în acel oraș pentru a ne arăta aceasta.
Momentul de Florii este unul festiv, pentru că în biserica noastră, în această dată este confirmarea, din care discipolii mai tineri ai lui Isus, la vârstă fragedă, la 14-15 ani, își arată cunoștințele biblice, de istorie bisericească, cântece, catehisme.
Toate acestea ne arată foarte clar că Isus are și în zilele noastre ceva de spus pentru tânăra generație și anume că El a iubit atât de mult această lume, încât și-a dat propria viață pentru ea.
Acești tineri au depus această mărturie, spunând acest lucru în fața comunității.
Suntem în Săptămâna Mare, săptămâna patimilor lui Isus și ne pregătim încet pentru Învierea Lui”, a explicat pentru ziarulunirea.ro preotul Kund Botond.
VIDEO | Floriile 2026 și Confirmarea la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia: Trei tineri au depus mărturie despre credința lor, într-o sărbătoare majoră a întregii comunități
Floriile 2026 și Confirmarea la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia: Trei tineri au depus mărturie despre credința lor, într-o...
