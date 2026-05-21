E jale! Doar 20% dintre românii rămași fără loc de muncă reușesc să se reangajeze

Ioana Oprean

Piața muncii din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Tot mai mulți oameni care își pierd locul de muncă nu mai reușesc să se angajeze din nou, iar o parte dintre ei renunță complet să mai caute un serviciu.

Conform celor mai recente date Eurostat, doar 1 din 5 români aflați în șomaj în 2024 a reușit să își găsească un loc de muncă până la sfârșitul lui 2025. România se află astfel printre țările europene cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește reintegrarea profesională, alături de Italia și Grecia.

Diferența față de alte state europene este semnificativă. În economii precum Danemarca sau Olanda, peste jumătate dintre persoanele fără job reușesc să se reangajeze într-un interval de un an.

Crește numărul românilor care renunță să mai caute de muncă

Statisticile INS și Eurostat indică și o altă problemă îngrijorătoare: creșterea numărului de persoane considerate „descurajate”. Este vorba despre oameni apți de muncă, disponibili să lucreze, dar care nu mai caută activ un loc de muncă.

În România, aproape 205.000 de persoane se află în această situație. Mulți spun că au renunțat după numeroase refuzuri, din lipsa oportunităților sau pentru că simt că vârsta și lipsa calificărilor îi dezavantajează pe piața muncii.

Pentru o parte dintre români, șomajul nu mai reprezintă doar o perioadă temporară, ci riscul unei ieșiri definitive din câmpul muncii, pe fondul încetinirii economiei și al scăderii numărului de angajări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

