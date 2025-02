VIDEO: Fizioterapeutul Victor Hexan, două decenii masor la echipa României și fost fotbalist la Metalul Aiud, show la X Factor și momente emoționante!

Fizioterapeutul Victor Hexan, două decenii masor la echipa României și fostul fotbalist la Metalul Aiud, show la X Factor și momente emoționante!

La 66 de ani, fostul maseur al echipei Naţionale a impresionat cei patru juraţi de la X Factor, prin prestaţia deosebită a melodiei lui Andrea Bocelli. Hexan a uimit şi publicul prin frumoasa atmosferă pe care a creat-o pe scenă, mai ales gestul inedit pe care l-a făcut faţă de Delia: i-a sărutat mâna, ca şi un adevărat gentleman

Chiar dacă de mulţi ani, Victor locuieşte în Cluj-Napoca, rădăcinile le are în Şimleu Silvaniei, unde s-a născut şi a început cariera de fotbalist.

Hexan a început fotbalul la Gloria Şimleu Silvaniei, pentru ca mai apoi să joace pentru CFR Cluj, Turda sau Metalul Aiud, formaţii care evoluau în Divizia B.

La 30 de ani, şimleuanul s-a accidentat şi prin prisma multelor zile petrecute în centre de recuperare de la Bucureşti, şi-a descoperit o nouă pasiune – fizioterapia – care urma să îl facă consacrat la nivel mondial.

Victor Hexan (66 de ani), fost fizioterapeut timp de 20 de ani al echipei naționale a României și în staff-ul lui Lucescu la Șahtior, a urcat pe scena „X Factor” în urmă cu câteva zile, la show-ul difuzat de Antena 1, și i-a impresionat pe jurați, interpretând piesa „Quizas, quizas quizas”.

Prezent la cea de-a patra ediție a emisiunii, acesta a plecat cu 4 răspunsuri de DA „de suflet” din partea juraților Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică, fiind cunoscută din trecut pasiunea lui pentru muzică, din vremea în care încă activa în fotbal.

„În viață am avut două pasiuni mari: masajul și muzica, de asta sunt aici, să certific ce am făcut în viața mea cu atâta pasiune”, a spus acesta.

La finalul momentului, în backstage, a fost protagonistul unui moment extrem de frumos, fiind sunat de Cristi Chivu, noul antrenor al celor de la Parma.

Victor Hexan a venit la X Factor pentru Adelina Chivu. Ba mai mult, înainte de a urca pe scenă, acesta a mărturisit că a venit la emisiune pentru Adelina Chivu, soția lui Cristi, cea care este prezentatoarea show-ului în acest an.

„Am fost o viață fizioterapeut. Bunul Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns la echipa națională. Din acel moment, mi-au fost deschise foarte multe porți. Am început să fiu invitat de fotbaliști la ei acasă, în diferite țări, să îi pun pe picioare după accidentări.

Cu Ibrahimovic am rămas într-o relație deosebită, toți săreau pe el să facă schimb de tricou, și el spunea nonșalant: nu pot, tricoul este al lui Victor. Peste tot pe unde am fost, știind că îmi place să cânt, mă rugau să cânt atunci când îi masam. Am cântat mii de ore în timp ce masam, nu a fost niciun chef, zicea și domnul Lucescu, la care să nu iau microfonul și să întrețin atmosfera. Un lucru care m-a determinat să vin la X Factor, este pentru că Adelina Chivu prezintă, și de 16 ani nu i-am mai văzut.

Prima dată ne-am întâlnit în avionul care ne ducea către Campionatul European de fotbal. Eu aveam o chitară la mine și am luat chitara și, la un moment dat, am venit la voi și vă cântam chiar acolo pe scaunul din avion”, a povestit Hexan, la X Factor.

*Hexan și Chivu, relație specială

La finalul interpretării, Victor Hexan a avut parte de o surpriză în culise. Adelina Chivu l-a sunat pe Cristi, pentru ca noul antrenor al Parmei să îl salute pe bunul lui prieten.

„Copile dragă, ce faci, măi, suflet drag, mă faci să lăcrimez”, a spus Hexan. „Acum 25 de ani ți-am dat un mare da, nu aveai nevoie de ăștia 4 pe care i-ai primit”, a replicat Chivu.

„Scumpule, spune-mi piesa ta preferată, că nu mai țin minte”, l-a întrebat Hexan. „De dor de casă”, a replicat imediat Chivu. „E omul care m-a pus pe picioare de atâtea ori și am jucat mai multe meciuri decât ar fi trebuit și asta doar datorită lui”, a mai spus Chivu. „Îmi e dor să te văd, copile drag”, i-a zis Hexan, iar Chivu l-a anunțat că va reveni curând în România.

Înaintea momentului, Hexan și Adelina Chivu chiar au rememorat un moment complicat, în care fizioterapeutul i-a salvat viața lui Cristi.

„Veneam de la Săftica. Cristi și-a scos prin trapa mașinii capul afară, să își usuce părul, și eu eram în dreapta lui și, la un moment dat, când s-a ridicat, a tras de volan și am intrat pe contrasens și, când am văzut, am apucat să strig și am tras de volan. Ne-am dus 100 de metri cel puțin, de pe-o roată, pe cealaltă și am tremurat amândoi”, a povestit concurentul X Factor.

„Sunt tată a doi copii. Eu am fost fotbalist până la 30 de ani și am jucat la Divizia B. La 30 de ani m-am accidentat, am venit la București să mă repar, iar atunci mi-am dat seama că vreau să fiu fizioterapeut.

Timp de 20 de ani am fost fizioterapeut la echipa națională de fotbal a României, am lucrat cu domnul Mircea Lucescu 15 ani, și Cristi Chivu, întrebat la națională ce a făcut „Tete”, el așa îmi spune, așa se spune la fratele mai mare pe acolo, el le spunea că, atunci când intram, intrau șapte oameni: maseorul, doctorul, bucătarul, psihologul, cântărețul, menajera și omul”, a mai adăugat Hexan

Născut la Şimleu Silvaniei, Victor Hexan a început fotbalul la Gloria Şimleu Silvaniei, dar chiar dacă nu a reuşit să devină un fotbalist consacrat, Hexan a excelent într-un alt domeniu şi a cunoscut mari satisfacţii după ce a devenit unul dintre cei mai buni maseuri din ţară. A rămas strâns legat de fotbal şi a început aceasăt meserie cu adevărat la începutul anilor 90, la Unirea Alba Iulia şi Metalul Aiud. Hexan a lucrat toată viața în fotbal ca maseur și fizioterapeut, lucrând cu mari nume din fotbalul mondial.

