Revolta unui primar din Alba, după ce măsurile Guvernului au oprit toate proiectele din oraș: ,,Guvernul Bolojan a ținut să taie orice finanțare pentru urbea noastră lăsându-ne să înotam în noroi la propriu”

Orașul Teiuș din județul Alba se numără printre localitățile din România unde măsurile Guvernului Bolojan se resimt și lovesc din plin în proiectele administrației locale de dezvoltare a comunității. Vizita de luni a premierului României la Sebeș, la lansarea noii linii de producție a Star Assembley, a fost un bun prilej pentru edilul Mirel Vasile Hălălai de a-și manifesta nemulțumirea față de efectele pachetelor de austeritate care se fac simțite și în urbea pe care o conduce.

Primarul de la Teiuș consideră că pachetele de măsuri adoptate deja de Guvernul condus de Ilie Bolojan, dar şi perspectivele următoarelor pachete de austeritate vizate de acesta sunt total nedrepte și par a fi mai degrabă îndreptate împotriva românilor!

,,Am urmărit cu atenție vizita premierului Bolojan în Sebeș si ulterior în Alba Iulia…

Am râs și plâns deopotrivă, bucurându-mă de succesul Mercedes de la Sebeș cu noua cutie de viteză pentru electrica de top și m-am întristat atunci când am trecut pe strada Horea din orașul meu, strada pe care așteptam ca la sfârșit de an să o avem asfaltată.

Iată că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, cuvântul nu mai este cuvânt, iar contractele muncite cu sârg și semnate cu mare bucurie, nu mai valorează nici măcar cât o bucată de hârtie igienică….

M-am bucurat că orașul în care eu trăiesc arată în fiecare zi altfel, că vom putea face și desface multe și că vom arăta în fiecare zi mai bine.

Iată că ceea ce noi am muncit până acum de-a lungul anilor, pentru a fi eligibili pe proiecte, acum nu mai are nici o valoare. Din pix, Guvernul condus de Ilie Bolojan A OPRIT TOT CEEA CE SUNT INVESTIȚII ÎN ORAȘ (inclusiv cele prin fonduri europene), stopând pe rând toate achizițiile și TOATE PROIECTE ÎNCEPUTE!

Nu mă așteptam să mă invite nimeni la întâlnirea cu domnia sa, dar m-aș fi bucurat să vină premierul și la noi la Teiuș unde avem viceprimar PNL și să coboare cu pantofii de lac printre noi, muritorii pe strada Horea, o stradă unde constructorul a fost obligat să renunțe la contractul de execuție, deoarece onor guvernul Bolojan a ținut să taie orice finanțare pentru orașul nostru lăsându-ne să înotam în noroi la propriu…

Sunt mâhnit și totodată scârbit de ceea ce ni se întâmplă astăzi…

Nu am așteptări, nu am cerut niciodată de la nimeni nimic, iar tot ceea am dobândit, am dobândit prin muncă și stăruință, dar mă deranjează extrem de mult mârlănia și nedreptatea.

Mă doare că Centrul nostru Comunitar (pe care l-am gândit ca un ambulatoriu de specialitate absolut necesar pentru noi teiușenii ) a fost blocat cu toate că am pornit treaba, că baza noastră sportivă este frânată de aceiași politicieni care în afară de tăieri și austeritate nu știu nimic, de batjocura la care suntem puși atunci când ni se taie toate fondurile cu care să ne reparăm drumurile încă neasfaltate sau afectate de marile lucrări din oraș, iar lista nepăsării guvernamentale poate continua!

După cum mă cunoașteți, nu sunt omul care să mă plâng, ci omul care întotdeauna caută soluții, dar credeți-mă că mi-a ajuns și mie cuțitul la os.

Neputincioși, indolenți, nepregătiți și vicleni au luat frâiele Palatului Victoria și fără a pune nimic în schimb taie otova tot….

Vom continua cu resurse proprii, dar nu vom uita!”, a scris edilul pe Facebook.

