Curier Județean

VIDEO | Festivitate emoționantă de încheiere a anului școlar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Momente festive pentru peste 600 de elevi, dintre care 143 sunt absolvenți ai Promoției 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

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Festivitate emoționantă de încheiere a anului școlar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Momente festive pentru peste 600 de elevi, dintre care 143 sunt absolvenți ai Promoției 2026

La Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a desfășurat în dimineața zilei de joi, 18 iunie 2026 festivitatea de încheiere a anului școlar 2025-2026.

Festivitatea a cuprins momente specifice, între care acordarea premiilor de onoare, premierea elevilor olimpici și a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, schimbul simbolic al cheii generațiilor și dezvelirea tabloului Promoției 75, intitulată „Constantin Brâncuși – 150”.

Au fost alături de cei peste 600 de elevi din toți anii de studiu, dintre care 143 absolvenți ai Promoției 2026, părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Premergător festivității de încheiere a anului școlar, în seara zilei de miercuri, 17 iunie 2026, a avut loc loc un spectacol artistic.

Acesta a fost urmat de unul dintre cele mai emoționante momente ale absolvirii, ultimul apel de seară, când absolvențiii au marcat despărțirea de anii petrecuți în colegiul militar și și-au luat rămas-bun de la colegi, profesorii și cadrele militare care le-au fost alături pe parcursul formării lor.

Elevii de nota 10 la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, an școlar 2025-2026:

Absolvent Claudiu STANCIU, clasa a 12-a B

Elev plutonier adjutant Andrea BUONTEMPO, clasa a XI-a C

Știre în curs de actualizare…

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