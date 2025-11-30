VIDEO | ,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”
,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”
,,Blue Eyes Family” (Familia Ochilor albaștri) a interpretat melodia ,,Clopotul Reîntregirii” cu ocazia Zilei Naționale a României. Piesa a fost publicată pe o rețea de socializare.
Ei au transmis că acest cântec rămâne mereu actual și a fost înregistrată cu multă emoție, marcând un moment sfânt, mai exact, o: reîntregire spirituală și națională, într-o Românie care azi pare tot mai divizată.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională
,,Suntem „Blue Eyes Family” și, pentru că se apropie Ziua Națională, am ales să ne exprimăm sentimentele prin muzică. Vă invităm să ascultați versiunea noastră a cântecului „Clopotul Reîntregirii”, o înregistrare realizată cu ceva timp în urmă, dar care rămâne mereu actuală.
Familia Ochilor albaștri s-a unit cu emoție încercând să marcheze un moment sfânt: reîntregirea spirituală și națională, într-o Românie care azi pare tot mai divizată.
Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc.
Vă mulțumim pentru susținere și vă dorim zile pline de lumină, sănătate și fericire”, se arată în mesajul publicat de ,,Familia Ochilor albaștri”.
Adrian Păunescu este autorul versurilor, însă piesa a devenit cunoscută publicului larg prin interpretarea și compoziția muzicală a lui Ștefan Hrușcă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele aparținătoare, pregătite pentru pentru luna decembrie
FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele din jur, pregătite pentru pentru luna decembrie Primăria orașului Teiuș a început montarea ornamentelor de sărbători în parcul central, pe strada Decebal și în zonele principale din satele Beldiu, Căpud, Pețelca și Coșlariu Nou, pentru a aduce atmosfera lunii decembrie mai […]
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum s-a produs impactul
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum a avut loc incidentul Un accident rutier a avut loc duminică, 30 noiembrie, în jurul orei 13:00, la intersecția străzilor Mușețelului cu Gheorghe Pop de Băsești. Din primele informații, evenimentul rutier s-a produs atunci când autoturismul care se afla pe strada […]
FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de 1 Decembrie
FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de 1 Decembrie Pregătirile pentru Ziua Națională a României la Alba Iulia nu se rezumă doar la defilări și tehnică militară, ci sunt și despre oameni, emoții și devotament. Familia Manea reprezintă un exemplu de tradiție […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat
George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat George...
Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”
Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”...
Știrea Zilei
VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican: Locul unde a trăit primul primar român din Alba Iulia. Au avut loc ședințe ale Consiliului Dirigent, care a pregătit Marea Unire
VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican: Locul unde a trăit primul primar român din Alba Iulia. Au avut loc...
VIDEO | Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României, Nicușor Dan
Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României Depunerile de coroane de...
Curier Județean
VIDEO | ,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”
,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se...
FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele aparținătoare, pregătite pentru pentru luna decembrie
FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele din jur, pregătite pentru pentru luna...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie
Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor,...
MESAJE de ZIUA NATIONALA, 1 DECEMBRIE 2025. SMS-uri, felicitări, urări și mesaje pe care le puteți trimite prietenilor
Mesaje de Ziua Nationala, 1 Decembrie 2025 • La mulți ani România! Urări și felicitări de Ziua Națională a României....