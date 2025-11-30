VIDEO | ,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”

,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”

,,Blue Eyes Family” (Familia Ochilor albaștri) a interpretat melodia ,,Clopotul Reîntregirii” cu ocazia Zilei Naționale a României. Piesa a fost publicată pe o rețea de socializare.

Ei au transmis că acest cântec rămâne mereu actual și a fost înregistrată cu multă emoție, marcând un moment sfânt, mai exact, o: reîntregire spirituală și națională, într-o Românie care azi pare tot mai divizată.

,,Suntem „Blue Eyes Family” și, pentru că se apropie Ziua Națională, am ales să ne exprimăm sentimentele prin muzică. Vă invităm să ascultați versiunea noastră a cântecului „Clopotul Reîntregirii”, o înregistrare realizată cu ceva timp în urmă, dar care rămâne mereu actuală.

Familia Ochilor albaștri s-a unit cu emoție încercând să marcheze un moment sfânt: reîntregirea spirituală și națională, într-o Românie care azi pare tot mai divizată.

Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc.

Vă mulțumim pentru susținere și vă dorim zile pline de lumină, sănătate și fericire”, se arată în mesajul publicat de ,,Familia Ochilor albaștri”.

Adrian Păunescu este autorul versurilor, însă piesa a devenit cunoscută publicului larg prin interpretarea și compoziția muzicală a lui Ștefan Hrușcă.

