VIDEO | Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba
Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba desfășoară în această perioadă o importantă campanie de repopulare a faunei.
O primă etapă a acestei campanii a atins punctul culminant în cursul zilei de miercuri, 22 octombrie 2025.
Mai multe exemplare din 3 specii de animale au fost eliberate în natură.
Concret, AJVPS Alba a redat naturii 10 exemplare de cerb lopătar, 4 tauri și 6 ciute, a anunțat Felix-Bogdan Dragomir, coordonator tehnic al AJVPS Alba.
Ccțiunea de repopulare va continua și în zilele următoare, a precizat Felix-Bogdan Dragomir.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO – CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg
CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg Miercuri, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT, au descins în patru județe […]
Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor
Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința extraordinară de joi, 23 octombrie, o nouă actualizare a programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”. Concret, cursele vor circula și mai rar decât în prezent. Citește […]
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost solicitați să intervină cu puțin timp în urmă, la un bloc din municipiu, în urma unui apel care semnala scurgeri de gaze naturale la un bloc de locuințe. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
23-24 octombrie 2025 | COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari
COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”
Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei...
Știrea Zilei
VIDEO – CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg
CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE...
VIDEO | Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba
Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba Asociația Județeană...
Curier Județean
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny” Lucrările...
Politică Administrație
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2025...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...