VIDEO | Elevi de la Liceul Tehnologic Sebeș, bătaie în autogara din oraș: A fost folosit un pumnal. De la ce a pornit scandalul
Elevi de la Liceul Tehnologic Sebeș, bătaie în autogara din oraș: A fost folosit un pumnal. De la ce a pornit scandalul
Un conflict violent a izbucnit zilele trecute în autogara din municipiul Sebeș, protagoniști fiind doi elevi ai Liceului Tehnologic din oraș. Din primele informații, altercația ar fi pornit de la o fată, unul dintre băieții implicați fiind verișorul acesteia.
Disputa verbală s-a transformat rapid într-o bătaie în toată regula. Martorii susțin că situația a devenit critică în momentul în care unul dintre tineri ar fi scos un pumnal.
Pe imaginile surprinse de martori se aude cum privitorii strigă: „Ia-l, ia-l! Bă, nu vă băgați! Cum să dai cu pumnalul? Ia-i pumnalul!”. Cu toate acestea, martorii au stat rezervați și nu s-au implicat pentru a încerca să aplaneze conflictul.
Potrivit informațiilor Ziarul Unirea, în urma incidentului, unul dintre elevi a fost lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona feței.
UPDATE IPJ: ,,La data de 5 decembrie 2025, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie din localitatea Doștat, județul Alba, cu privire la faptul că fiul ei ar fi fost victima unei infracțiuni de lovire.
Din primele verificări efectuate de către polițiști, reiese că, în data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla pe raza municipiului Sebeș, un tânăr de 15 ani, din localitatea Doștat, ar fi fost lovit de către un alt tânăr de 17 ani, din localitatea Gârbova.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în vederea documentării faptei”, au declarat reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”
APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți” Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru un vârstnic de 85 de ani, din comuna Pianu, a cărei casă a […]
VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni
Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni Dacă treci prin Sântimbru în această perioadă după lăsarea serii, poți crede că ai ajuns într-o altă lume. Dar nu, nu ești la Polul Nord, e casa unei familii din comuna vecină […]
Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia
Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia Radu Eugen Coclici, fost deputat PSD de Alba, a încetat din viață la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit vineri, 5 decembrie 2025, în locuința din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu...
VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el
Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...
Știrea Zilei
VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”
APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om...
VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni
Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni...
Curier Județean
10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii devin oficial „co-arhitecți” ai orașului
10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii...
FOTO | Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”
Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara” Andrei...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...