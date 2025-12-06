VIDEO | Elevi de la Liceul Tehnologic Sebeș, bătaie în autogara din oraș: A fost folosit un pumnal. De la ce a pornit scandalul

Elevi de la Liceul Tehnologic Sebeș, bătaie în autogara din oraș: A fost folosit un pumnal. De la ce a pornit scandalul

Un conflict violent a izbucnit zilele trecute în autogara din municipiul Sebeș, protagoniști fiind doi elevi ai Liceului Tehnologic din oraș. Din primele informații, altercația ar fi pornit de la o fată, unul dintre băieții implicați fiind verișorul acesteia.

Disputa verbală s-a transformat rapid într-o bătaie în toată regula. Martorii susțin că situația a devenit critică în momentul în care unul dintre tineri ar fi scos un pumnal.

Pe imaginile surprinse de martori se aude cum privitorii strigă: „Ia-l, ia-l! Bă, nu vă băgați! Cum să dai cu pumnalul? Ia-i pumnalul!”. Cu toate acestea, martorii au stat rezervați și nu s-au implicat pentru a încerca să aplaneze conflictul.

Potrivit informațiilor Ziarul Unirea, în urma incidentului, unul dintre elevi a fost lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona feței.

UPDATE IPJ: ,,La data de 5 decembrie 2025, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie din localitatea Doștat, județul Alba, cu privire la faptul că fiul ei ar fi fost victima unei infracțiuni de lovire.

Din primele verificări efectuate de către polițiști, reiese că, în data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla pe raza municipiului Sebeș, un tânăr de 15 ani, din localitatea Doștat, ar fi fost lovit de către un alt tânăr de 17 ani, din localitatea Gârbova.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în vederea documentării faptei”, au declarat reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

