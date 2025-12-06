Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Elevi de la Liceul Tehnologic Sebeș, bătaie în autogara din oraș: A fost folosit un pumnal. De la ce a pornit scandalul

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Elevi de la Liceul Tehnologic Sebeș, bătaie în autogara din oraș: A fost folosit un pumnal. De la ce a pornit scandalul

Un conflict violent a izbucnit zilele trecute în autogara din municipiul Sebeș, protagoniști fiind doi elevi ai Liceului Tehnologic din oraș. Din primele informații, altercația ar fi pornit de la o fată, unul dintre băieții implicați fiind verișorul acesteia.

Disputa verbală s-a transformat rapid într-o bătaie în toată regula. Martorii susțin că situația a devenit critică în momentul în care unul dintre tineri ar fi scos un pumnal. 

Pe imaginile surprinse de martori se aude cum privitorii strigă: „Ia-l, ia-l! Bă, nu vă băgați! Cum să dai cu pumnalul? Ia-i pumnalul!”. Cu toate acestea, martorii au stat rezervați și nu s-au implicat pentru a încerca să aplaneze conflictul.

Potrivit informațiilor Ziarul Unirea, în urma incidentului, unul dintre elevi a fost lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona feței.

UPDATE IPJ: ,,La data de 5 decembrie 2025, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie din localitatea Doștat, județul Alba, cu privire la faptul că fiul ei ar fi fost victima unei infracțiuni de lovire.

Din primele verificări efectuate de către polițiști, reiese că, în data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla pe raza municipiului Sebeș, un tânăr de 15 ani, din localitatea Doștat, ar fi fost lovit de către un alt tânăr de 17 ani, din localitatea Gârbova.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în vederea documentării faptei”, au declarat reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

6 decembrie 2025

De

APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți” Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru un vârstnic de 85 de ani, din comuna Pianu, a cărei casă a […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 decembrie 2025

De

Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni Dacă treci prin Sântimbru în această perioadă după lăsarea serii, poți crede că ai ajuns într-o altă lume. Dar nu, nu ești la Polul Nord, e casa unei familii din comuna vecină […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

6 decembrie 2025

De

Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia Radu Eugen Coclici, fost deputat PSD de Alba, a încetat din viață la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit vineri, 5 decembrie 2025, în locuința din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu...
Actualitateacum 7 ore

VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el

Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”

APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni

Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni...

Curier Județean

Curier Județeanacum 33 de minute

10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii devin oficial „co-arhitecți” ai orașului

10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”

Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara” Andrei...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Politică Administrațieacum o săptămână

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe

6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea