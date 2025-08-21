VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, Blocul Turn, este în grafic, a anunțat, joi, 21 august 2025, primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Edilul a subliniat din nou că lucrarea este una dificilă.
Lucrarea face parte din grupul de 8 blocuri a căror eficientizare energetică se realizează cu finanțare prin PNRR, de peste 3 milioane de euro.
Doar pentru blocul Turn finanțarea este de aproape un milion de euro.
Se speră ca în ciuda complexității operațiunilor lucrarea să fie finalizată până la sfârșitul anului 2025.
