Cultură Educație

VIDEO | „Educatoarea cu lipici” – De ce este bine ca cei mici să meargă la Târgul de c’Arte Alba Transilvana de la Alba Iulia?

Ioana Oprean

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„Educatoarea cu lipici” – De ce este bine ca cei mici să meargă la Târgul de c’Arte Alba Transilvana de la Alba Iulia?

Dragi părinți, bunici și copii, în perioada 19 – 21 iunie 2026, pe esplanada Muzeul Național al Unirii, are loc cea de-a XVII-a ediție a Târgului de c’Arte Alba Transilvana, un eveniment care transformă lectura într-o adevărată aventură pentru cei mici.

De ce merită să vină copiii?

-Pentru că descoperă cărțile într-un mod distractiv și interactiv, nu doar între pereții unei clase.

-Pentru că îi așteaptă ateliere de desen, colorat, facepainting, robotică, activități creative, jocuri și multe surprize pregătite special pentru ei.

-Pentru că pot participa la spectacole de teatru, momente artistice și întâlniri cu oameni care iubesc poveștile și cultura.

-Pentru că învață să socializeze, să lucreze în echipă și să-și dezvolte imaginația alături de alți copii.

-Pentru că au ocazia să răsfoiască mii de cărți aduse de zeci de edituri și să descopere povești care îi pot inspira pentru mulți ani de acum înainte. Peste 80 de edituri sunt prezente la târg.

-Iar cel mai important: lectura, joaca și creativitatea merg mână în mână. Un copil care descoperă bucuria cărților de mic are șanse mai mari să devină un adult curios, informat și deschis către lume.

Ne vedem la Târgul de c’Arte Alba Transilvana, pe esplanada Muzeul Național al Unirii: „O carte deschisă astăzi poate deschide un viitor mai frumos mâine.”

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