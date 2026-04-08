VIDEO | Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, cooptat în LOTUL NAȚIONAL al olimpicilor din România la Matematică 2026

Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, cooptat în lotul național al olimpicilor din România la Matematică 2026

O veste extraordinară a venit miercuri, 8 aprilie 2026. Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, a fost cooptat în lotul național al olimpicilor la matematică.

Eduard Pițu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Matematică pentru ciclul liceal 2026, care s-a desfășurat recent la Alba Iulia.

El a primit și medalie de aur din partea Societății de Științe Matematice din România (SSMR)

Punctajul său a fost de 70 de puncte.

În urma barajului derulat în finalul Olimpiadei Naționele de Matematică de la Alba Iulia, Eduard Pițu a participat la barajul pentru stabilirea loturilor naționale ale elevilor performeri la matematică, pe care l-a trecut cu brio, fiind cooptat în lotul lărgit de seniori.

