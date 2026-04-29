VIDEO | Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj a obținut LOCUL I la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, desfășurată la Deva, marți, 28 aprilie 2026, concurând alături de cele mai bune echipe din zona 5 – reprezentantele județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți și Timiș.

„Coordonată de doamna profesor Prainer Carmen, echipa noastră reușește o performanță remarcabilă: calificarea pentru a treia oară consecutiv la faza națională!

Felicitări elevilor noștri: Bălău Tudor Andrei, Buțu Luca Andrei, Rusz Alexandru Cristian, Pop Marius Ioan, Suciu Andrei Cristian, Handrea Mircea Cătălin, Roșca Andrei Cristian, Rusz Eduard, Roșca Alexandru, Flore Robert.

Mulțumim Clubului Sportiv Blaj pentru buna colaborare și susținere!

Mult succes la etapa națională care va avea loc la Brăila, în perioada 15–17 mai 2026!

Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții unității școlare.

