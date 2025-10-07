VIDEO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare: Investiție gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare
Este foarte aproape momentul recepției lucrărilor de modernizare a Drumului Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), a anunțat, marți, 7 octombrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.
„Avansăm, nu ne lăsăm! Din nou, vin cu vești bune!
În imagini puteți vedea o porțiune din Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), înainte de recepția la terminarea lucrărilor.
Săptămâna viitoare vom finaliza și ultimii 3 kilometri de marcaje rutiere, după care constructorul va anunța finalizarea acestui șantier.
Sunt bucuros să transmit că această investiție este gata cu APROAPE UN AN înainte de termenul stabilit prin contract.
Le mulțumesc colegilor mei de la Serviciului Administrarea Drumurilor Județene, din cadrul CJ Alba, pentru excepționala implicare și profesionalismul total de care au dat dovadă”, a precizat Marius Hațegan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin: Copiii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”, în prim-plan
Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin Sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă Alba Blaj Arena va avea loc Supercupa României la volei. Citește și: Sâmbătă, 11 octombrie, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, Supercupa României | Prețul biletelor pentru confruntarea din „Alba […]
Biciclete furate din scara unui bloc din Sibiu, vândute la Cugir. Polițiștii au reținut doi suspecți
Biciclete furate din scara unui bloc din Sibiu, vândute la Cugir: Doi bărbați reținuți de polițiști Două biciclete furate din Sibiu au fost recuperate la Cugir, cu sprijinul polițiștilor din localitate. Doi bărbați din Sibiu, în vârstă de 31 și 37 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce au fost identificați ca fiind […]
VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru
VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru, astăzi, 7 octombrie Un accident rutier a avut loc în Alba Iulia, astăzi, 7 octombrie, în jurul orei 14:40, în zona Piața Națiunii din Centru. Un autoturism a fost avariat în urma impactului. Potrivit primelor informații, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! Banca Mondială a revizuit ÎN SCĂDERE previziunile privind evoluția economiei României până în 2027: Consumul, în picaj
Banca Mondială a revizuit ÎN SCĂDERE previziunile privind evoluția economiei României până în 2027 Economia românească va înregistra un avans...
Un prim vot în Parlament pe Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani vor intra pe rețele sociale doar cu acordul părinților
Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani, online doar cu acordul părinților Senatul României a adoptat, luni,...
Știrea Zilei
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...
Curier Județean
VIDEO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare: Investiție gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare Este foarte aproape momentul...
VIDEO | Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin: Copiii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”, în prim-plan
Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin Sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...