VIDEO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare: Investiție gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract

Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare

Este foarte aproape momentul recepției lucrărilor de modernizare a Drumului Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), a anunțat, marți, 7 octombrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

„Avansăm, nu ne lăsăm! Din nou, vin cu vești bune!

În imagini puteți vedea o porțiune din Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

Săptămâna viitoare vom finaliza și ultimii 3 kilometri de marcaje rutiere, după care constructorul va anunța finalizarea acestui șantier.

Sunt bucuros să transmit că această investiție este gata cu APROAPE UN AN înainte de termenul stabilit prin contract.

Le mulțumesc colegilor mei de la Serviciului Administrarea Drumurilor Județene, din cadrul CJ Alba, pentru excepționala implicare și profesionalismul total de care au dat dovadă”, a precizat Marius Hațegan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI