VIDEO| Drapelul României, arborat înainte de 1 Decembrie 2025, pe turnul Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia

Drapelul României, arborat înainte de 1 Decembrie 2025, pe turnul Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia

Pregătirile pentru 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, sunt în toi la Alba Iulia. Joi, 20 noiembrie, drapelul României a fost arborat pe turnul catedralei Reîntregirii.

Steagul de mari dimensiuni a fost amplasat pe turnul Catedralei de către Salvamont Alba, unde va rămâne până după data de 1 Decembrie 2025, pentru a marca Ziua Națională a României.

Autoritățile au anunțat și programul sărbătorii naționale din Capitala Marii Uniri. Acesta include primirea soliilor din Cetățile de Scaun, ceremonii de depuneri de coroane, reconstituiri istorice.

Cei prezenți la Alba Iulia vor putea participa și la parada militară, spectacol folcloric, concerte în Cetății, dar și focuri de artificii.

