VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Parcul Rotary și Parcul Petőfi Sándor din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Anunțul a fost făcut de primarul din Blaj, printr-un videoclip publicat pe o rețea de socializare.
Lucrările urmează să includă modernizarea completă a infrastructurii, refacerea spațiilor verzi și înlocuirea mobilierului urban.
În cazul parcului Rotary, investiția estimată la aproximativ 250.000 de lei presupune montarea unui sistem automat de irigare, amenajarea unor noi zone verzi, schimbarea stâlpilor de iluminat, a băncilor și a întregului mobilier urban, precum și intervenții la rețeaua de canalizare, astfel încât zona să fie modernizată pe termen lung.
,,În acest an avem planificate reabilitarea a două parcuri. Unul dintre ele este parcul Rotary, care a fost înființat de noi acum 20 de ani pentru o colaborare cu Rotary Blaj.
În acest an, pe lângă acest parc pe care îl vom reabilita și pe care sper să-l finalizăm până la 1 mai, vrem să reabilităm și o lucrare mult mai mare și să-l redăm publicului și parcul Petőfi Sándor. Investiția în parcul Rotary va fi de aproximativ 250.000 de lei. O să fie un părculeț așa cum v-am obișnuit în ultima vreme să construim, cu sistem de udare automat, cu foarte multă verdeață, cu ferior să fie bun gust.
Schimbăm tot ce înseamnă stâlp de iluminat, bănci, mobilier urban plus mai sunt câteva lucruri de canalizare și tot ceea ce înseamnă această zonă vor fi schimbate, modernizate, altfel ca cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim în acest parc.
În primul rând să-l vedem oamenilor și fiind o zonă foarte aglomerată aici pe Eroilor să le dăm bucuria ca în momentul când iasă din bloc să stea în verde și să vadă verde în jurul lor așa cum i-am obișnuit”, se arată într-un videoclip publicat de Gheorghe Valentin Rotar, edilul din Blaj.
