VIDEO | Două focare de pestă porcină declarate la Petrești: Au fost descoperite cadavre de porci domestici abandonate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Două focare de pestă porcină au fost declarate la Petrești, după ce au fost găsite cadavre de porci abandonate pe un teren, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, într-o conferință de presă, Vasile Spînu, director executiv la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba.

„De la începutul anului până în prezent avem 13 cazuri noi de pestă porcină africane la porci mistreți vânați, iar la exploatații non-profesionale, la gospodările populației, nu avem niciun focar. Avem două focare declarate pe raza localității Petrești, pe niște cadavre de porci domestici abandonate în acea zonă.

Sigur, sunt implicate și celelalte autorități. Poliția locală a instalat camere de supraveghere în acea zonă, pentru că de fiecare dată deșeurile au fost găsite în aceeași zonă și s-au luat măsuri, atât pe plan local, cât și de celelalte instituții. Noi, sigur, am declarat focarul și am instituit zonă de biosecuritate și supraveghere.

Sperăm să le stingem, după ce terminăm inventarierea tuturor porcilor pe acea zonă, să stingem aceste focare. Iar, ca măsură suplimentară, intensificăm și controlele în trafic pe animale vii, pentru a depista circulația necontrolată a suinelor”, a precizat Vasile Spînu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

