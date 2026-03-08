Curier Județean

VIDEO | Doi polițiști din Alba, gest de recunoștință și apreciere de 8 Martie, pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum: Au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Doi polițiști din Alba au ales să celebreze ziua de 8 Martie printr-un gest de recunoștință și apreciere pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum. Aceștia au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii.

,,În acest an, am ales să celebrăm Ziua Internațională a Femeii printr-un gest de recunoștință față de cadrele didactice care au contribuit la formarea noastră și ne-au ajutat să devenim polițiști. Astăzi, și datorită lor, ne desfășurăm activitatea în folosul comunității!

Adelin și Andrei au bătut la ușa doamnei profesoare Andra Claudia Popa atunci când au început să se pregătească pentru examenul de admitere, iar dânsa a răspuns așa cum a răspuns vineri, 6 martie 2026, când tinerii polițiști i-au bătut la ușă din nou, dar de această dată au făcut-o pentru a-i mulțumi că le-a fost alături la început de drum.

Doamna profesoară își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială ,,Horea”, în inima Munților Apuseni, acolo unde s-a reîntors și Adelin, după ce a absolvit Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, pentru a fi aproape de comunitatea în care a crescut.

Andrei, originar din Horea, este, în prezent, elev la Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca și își dorește, la rândul său, să revină pe meleagurile natale”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

