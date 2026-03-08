VIDEO | Doi polițiști din Alba, gest de recunoștință și apreciere de 8 Martie, pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum: Au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii
Doi polițiști din Alba, gest de recunoștință și apreciere de 8 Martie, pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum: Au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii
Doi polițiști din Alba au ales să celebreze ziua de 8 Martie printr-un gest de recunoștință și apreciere pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum. Aceștia au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii.
,,În acest an, am ales să celebrăm Ziua Internațională a Femeii printr-un gest de recunoștință față de cadrele didactice care au contribuit la formarea noastră și ne-au ajutat să devenim polițiști. Astăzi, și datorită lor, ne desfășurăm activitatea în folosul comunității!
Adelin și Andrei au bătut la ușa doamnei profesoare Andra Claudia Popa atunci când au început să se pregătească pentru examenul de admitere, iar dânsa a răspuns așa cum a răspuns vineri, 6 martie 2026, când tinerii polițiști i-au bătut la ușă din nou, dar de această dată au făcut-o pentru a-i mulțumi că le-a fost alături la început de drum.
Doamna profesoară își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială ,,Horea”, în inima Munților Apuseni, acolo unde s-a reîntors și Adelin, după ce a absolvit Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, pentru a fi aproape de comunitatea în care a crescut.
Andrei, originar din Horea, este, în prezent, elev la Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca și își dorește, la rândul său, să revină pe meleagurile natale”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B: Ce se schimbă. Motivele
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării ACORDULUI DE REGLEMENTARE […]
VIDEO | Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate
Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au dorit să marcheze momentul într-un mod aparte, oferind flori doamnelor și domnișoarelor întâlnite pe timpul misiunilor specifice. Asta în semn […]
VIDEO | Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia au oferit cadouri, de 8 Marie 2026, doamnelor și domnișoarelor, într-un mall din oraș
Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia au oferit cadouri, de 8 Marie 2026, doamnelor și domnișoarelor, într-un mall din oraș Gest deosebit, de Ziua Internațională a Femeii 2026, din partea echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, jucătorii și stafful CSM Unirea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de...
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
Curier Județean
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B: Ce se schimbă. Motivele
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR...
VIDEO | Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate
Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate Cu ocazia...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...