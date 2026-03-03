VIDEO | Doi bărbați din Aiud, REȚINUȚI de polițiști: Unul dintre ei a bătut un tânăr și l-a rănit, iar celălalt a mințit poliția că a luat parte la eveniment

Doi bărbați din Aiud, REȚINUȚI de polițiști: Unul dintre ei a bătut un tânăr și l-a rănit, iar celălalt a mințit poliția că a luat parte la eveniment

Doi bărbați din Aiud au fost reținuți de polițiști și sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și mărturie mincinoasă. Unul dintre ei a bătut un tânăr și l-a rănit, iar celălalt a mințit poliția că a luat parte la eveniment.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 40, respectiv 38 de ani, ambii din municipiul Aiud, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și mărturie mincinoasă.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 20.30, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Aiud, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din municipiul Aiud, și, ulterior, l-ar fi tăiat cu un obiect ascuțit la nivelul antebrațului stâng, provocându-i leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 45-50 de zile de îngrijiri medicale. Fapta s-ar fi petrecut în locuința de domiciliu a bărbatului, în vârstă de 38 de ani.

Pe de altă parte, bărbatul de 38 de ani, din municipiul Aiud, cu ocazia audierii în calitate de martor, a susținut că nu l-ar fi văzut pe bărbatul de 40 de ani și nu s-ar fi aflat în locuința în care s-ar fi petrecut evenimentul, aceste afirmații fiind false.

Cercetările sunt continuate.

