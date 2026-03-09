VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu

Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu

Nicolae Albu, Prefectul județului Alba, a oferit luni, 9 martie 2026, o serie de explicații cu privire la reducerea numărului de posturi din Prefectura Alba. Astfel, instituția va rămâne cu 36 de posturi și, cu toate că funcționează cu opt posturi neocupate, mai trebuie restructurate încă șapte.

,,A fost emis Ordinul Vicepriministrului Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, prin care s-a stabilit un număr maxim de posturi la nivelul instituției Prefectului Județului Alba, mai exact 36 de posturi. Astfel, trebuie să analizăm organigrama, pentru că noi am avut până acum 50 de posturi.

Avem 8 posturi vacante, care vor fi primele reduse. În ultimii patru ani noi nu am făcut angajări, tocmai în ideea în care am încercat o dată și să protejăm salariații pe care îi avem, dar și să redistribuim corect sarcinile de serviciu.

Totuși, ar mai trebui să restructurăm încă șapte posturi. Șapte posturi care sunt ocupate, cu funcționali publici în special, dar și cu personal contractual. Serviciul Resurse umane, deja de la apariția legii, analizează schemele de personal cu Secretarul General al Prefecturii și cu șefii de serviciu și în momentul când o să avem o schemă, într-un termen foarte scurt, astăzi sau mâine, o să stăm de vorbă cu fiecare salariat în parte, dintre cele șapte posturi vizate. Avem salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare, sunt colegi care s-au interesat de posturile vacante și pentru că transferurile sunt, până la urmă, acceptate, poate vom avea salariați care se transferă în altă instituție, iar dacă nu, urmează să organizăm concurs conform legii.

Mai exact, salariații care nu se mai regăsesc în noua schemă, vor merge la concurs. Bineînțeles, este ultima variantă pe care ne-o dorim, dar s-ar putea să ajungem și aici”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Nicolae Albu.

Prefectul județului Alba este de părere că activitatea Prefecturii nu va fi afectată de reducerile de posturi, chiar dacă volumul de muncă va crește și sarcinile de serviciu vor fi redistribuite: ,,Principalul atribut al prefectului, verificarea legalității, nu va fi afectat în niciun fel, pentru că serviciul juridic este dimensionat, aș spune, la limită, corect, adică de la serviciul juridic nu va trebui să plece nici o persoană, pentru că aici vorbim de verificarea legalității, de actele emise sau adoptate de consiliile locale sau Consiliul Județean. Vorbim de aplicarea legii fondului funciar sau chiar de reprezentarea Instituției Prefectului în instanță, când este cazul”, a mai adăugat prefectul.

Fiind printre primele instituții vizate de restructurare, Nicolae Albu spune că probabil vor fi și angajați deranjați de reorganizare, dar, cu toate acestea, în Instituția Prefectului Alba, reducerea de posturi va fi una conformă cu legislația în vigoare și ținând cont de fiecare salariat în parte: ,,Discutăm cu oamenii de câteva zile, încercăm să găsim posibilități ca să fie afectați cât mai puțin posibil. Sunt colegi care deja s-au interesat de posturile vacante. stabilitatea pe post fiind una foarte importantă și pentru salariați, dar și pentru noi și nu este un moment ușor, dar sperăm să găsim cele mai bune căi, în special pentru salariați, dar și pentru instituție, pentru că ne interesează în mod deosebit cum putem să ne adresăm populației după restructurarea”, menționează Nicolae Albu.

Importanța Instituției Prefectului Alba este una foarte mare, în primul rând pentru că Prefectul este reprezentatul Guvernului în teritoriu și, până la urmă este garantul asigurării ordinii publice într-un județ, dar datorită statutului pe care i-l conferă atât Constituția, dar în special Codul Administrativ, mai exact acela de colaborare cu toate autoritățile din județ, fie că vorbim de autorități locale sau autorități județene. Totodată, Prefectul coordonează toate instituțiile de la nivel guvernamental prin Colegiul Prefectural.

,,Asta înseamnă o activitate intensă, o activitate făcută de fiecare coleg din Instituția Prefectului. Lucrăm cu oameni și s-au legat până la urmă niște legături, dar sperăm să găsim cele mai bune variante, pentru ca fiecare salariat, dacă este nevoie să intre într-o restructurare, să intre pe principii corecte. Iar pentru viitor, provocarea este una destul de mare, pentru că activitatea în Prefectură va crește, chiar dacă numărul de personal scade. Noi vom prelua domeniul public de la Ministerul Dezvoltării, care nu este o activitate ușoară, deci, chiar dacă schema de personal se reduce, activitatea va fi una mult mai elaborată”, a concluzionat Prefectul județului Alba.

