VIDEO | Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene
Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene
Comuna Râmeț face un pas important spre modernizare și bunăstare. Locuitorii vor avea acces la un centru comunitar integrat (dispensar), care va aduce servicii medicale aproape de casele lor. Am stat de vorbă cu primarul comunei, Vasile Raica, care a prezentat proiectele aflate în desfășurare și planurile pentru viitor.
Investiții majore pentru sănătate și comunitate
Primarul Vasile Raica a declarat că investiția în sănătate este prioritară pentru comunitate. „Da, avem un centru comunitar integrat, în valoare de 900.000 de lei. Până în aprilie 2026 sperăm că ne încadrăm în termen. Finanțarea este prin PNRR și ne este de mare folos, pentru că vor fi angajate și trei asistente. Populația fiind îmbătrânită, acest proiect vine în ajutorul comunității”, a spus primarul.
El a explicat că, în prezent, locuitorii comunei nu beneficiază de servicii medicale regulate, după pensionarea doctorului de familie. „Momentan nu, doctorul de familie s-a pensionat și acum vrem să contractăm pe altcineva. A preluat din pacienți și o să-l autorizăm. Acum avem proiect și pe dispensar, cât și pe școală”, a adăugat primarul.
Fonduri europene pentru un viitor mai sănătos
Centrul comunitar este finanțat integral prin fonduri europene, fără contribuție locală. De asemenea, salariile celor trei asistente vor fi acoperite pe o perioadă de cinci ani. „Integral e finanțat. Da, pe cinci ani, salariile celor trei asistente sunt plătite din fonduri europene”, a spus Vasile Raica.
Primarul a povestit și despre situația trecută a comunei, când fostul medic venea doar de două ori pe săptămână. „Venea de două ori pe săptămână. El era pensionat de 15 ani, dar, la vârsta pe care o are acum, de 80 de ani, nu mai putea face față”, a spus primarul.
Pentru a menține serviciile medicale în comună, autoritățile fac demersuri pentru a autoriza un nou medic. „60% dintre pacienți i-a transferat la alt doctor, care a mai fost la noi, la doctorul Duda Mirel. Și acum încercăm să îl autorizăm și să-l punem în funcțiune. Dacă terminăm și reparațiile prin PNRR, o să încheiem un contract de lucrări acum și o să punem și dispensarul în funcțiune”, a explicat primarul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare”
Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare” Pentru doi pensionari din Alba un drum spre Mănăstirea Prislop s-a transformat într-o misiune de salvare a unui pui de cățel, găsit în agonie într-un șanț. Vârstnicii nu s-au îndurat să lase […]
FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China
Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, participă zilele acestea la tabără internațională de fotografie 5th “Golden Silk” Photography Awards for Belt and Road Countries din China. În cadrul evenimentului, albaiulianul […]
ALERTĂ într-un bloc din Sebeș: Locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Incidentul semnalat prin 112
ALERTĂ într-un bloc din Sebeș: Locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Incidentul semnalat prin 112 Locatarii unui bloc de pe Mircea cel Bătrân din Sebeș au intrat în panică sâmbătă, 15 noiembrie 2025, după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Autoritățile au intervenit prompt, oprind alimentarea cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Leonide 2025 | Cea mai spectaculoasă ploaie de stele a toamnei, vizibilă pe cer până la sfârșitul lui noiembrie. Când ating stelele căzătoare punctul maxim
Leonide 2025 | Cea mai spectaculoasă ploaie de stele a toamnei, vizibilă pe cer până la sfârșitul lui noiembrie. Când...
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor Administrația Națională de Meteorologie a...
Știrea Zilei
VIDEO | Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene
Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene Comuna...
FOTO | Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare”
Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei....
Curier Județean
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...