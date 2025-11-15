VIDEO | Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene

Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene

Comuna Râmeț face un pas important spre modernizare și bunăstare. Locuitorii vor avea acces la un centru comunitar integrat (dispensar), care va aduce servicii medicale aproape de casele lor. Am stat de vorbă cu primarul comunei, Vasile Raica, care a prezentat proiectele aflate în desfășurare și planurile pentru viitor.

Investiții majore pentru sănătate și comunitate

Primarul Vasile Raica a declarat că investiția în sănătate este prioritară pentru comunitate. „Da, avem un centru comunitar integrat, în valoare de 900.000 de lei. Până în aprilie 2026 sperăm că ne încadrăm în termen. Finanțarea este prin PNRR și ne este de mare folos, pentru că vor fi angajate și trei asistente. Populația fiind îmbătrânită, acest proiect vine în ajutorul comunității”, a spus primarul.

El a explicat că, în prezent, locuitorii comunei nu beneficiază de servicii medicale regulate, după pensionarea doctorului de familie. „Momentan nu, doctorul de familie s-a pensionat și acum vrem să contractăm pe altcineva. A preluat din pacienți și o să-l autorizăm. Acum avem proiect și pe dispensar, cât și pe școală”, a adăugat primarul.

Fonduri europene pentru un viitor mai sănătos

Centrul comunitar este finanțat integral prin fonduri europene, fără contribuție locală. De asemenea, salariile celor trei asistente vor fi acoperite pe o perioadă de cinci ani. „Integral e finanțat. Da, pe cinci ani, salariile celor trei asistente sunt plătite din fonduri europene”, a spus Vasile Raica.

Primarul a povestit și despre situația trecută a comunei, când fostul medic venea doar de două ori pe săptămână. „Venea de două ori pe săptămână. El era pensionat de 15 ani, dar, la vârsta pe care o are acum, de 80 de ani, nu mai putea face față”, a spus primarul.

Pentru a menține serviciile medicale în comună, autoritățile fac demersuri pentru a autoriza un nou medic. „60% dintre pacienți i-a transferat la alt doctor, care a mai fost la noi, la doctorul Duda Mirel. Și acum încercăm să îl autorizăm și să-l punem în funcțiune. Dacă terminăm și reparațiile prin PNRR, o să încheiem un contract de lucrări acum și o să punem și dispensarul în funcțiune”, a explicat primarul.

