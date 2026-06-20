Ştirea zilei

VIDEO | Un timișorean de 52 de ani, printre absolvenții promoției 2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea  Terapie Ocupațională: ,,Educația nu are limită de vârstă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un timișorean de 52 de ani, printre absolvenții promoției 2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea  Terapie Ocupațională: ,,Educația nu are limită de vârstă”

Pentru mulți, anii studenției sunt asociați cu tinerețea. Pentru Valentin Handru, însă, dorința de a învăța și de a se dezvolta profesional nu a ținut cont de vârstă. La 52 de ani, timișoreanul a absolvit în această vară specializarea Terapie Ocupațională din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, demonstrând că educația poate începe sau continua în orice etapă a vieții.

Originar din Timișoara, Valentin a ales să își urmeze studiile universitare la Alba Iulia din mai multe motive. Unul dintre cele mai importante a fost faptul că specializarea Terapie Ocupațională poate fi studiată în doar trei centre universitare din România.

„Mi-a plăcut locul și eram și aproape de casă. La această specializare înveți multe lucruri noi pentru tine, dar și pentru ceilalți, pentru persoanele pe care vrei să le ajuți”, povestește acesta.

Decizia de a reveni în băncile facultății după vârsta de 50 de ani a venit cu provocări, dar și cu numeroase satisfacții. Integrat într-un colectiv format în mare parte din studenți mult mai tineri, Valentin spune că experiența a fost una benefică și plină de energie.

„Te încarci cu energie și devii mult mai flexibil și mai plin de idei noi și inspirație”, mărturisește absolventul.

Deși anii de facultate au fost frumoși, nu au fost lipsiți de dificultăți. Examen după examen, proiecte, practică și lucrarea de licență au însemnat muncă susținută și disciplină.

„A fost și greu, în sensul că trebuie să lucrezi să îți iei licența, să treci de examene, dar și să te încadrezi în termene”, spune Valentin.

În același timp, consideră că maturitatea i-a oferit anumite avantaje față de colegii mai tineri. Experiența de viață l-a ajutat să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită, să fie mai concentrat și să își gestioneze mai eficient timpul.

„Vârsta și experiența m-au ajutat să mă concentrez mai ușor și să văd lucrurile altfel. Disciplina și organizarea sunt atuuri importante pentru un student de peste 50 de ani”, explică acesta.

Valentin Handru este un exemplu că educația nu are limită de vârstă. Absolvirea specializării Terapie Ocupațională reprezintă nu doar o realizare personală, ci și dovada că dorința de a învăța și de a-i ajuta pe ceilalți poate deschide noi drumuri, indiferent de momentul în care alegi să le urmezi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

20 iunie 2026

De

Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ”  Sediul Primăriei Mirăslău a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Administrația locală urmează să se mute în clădirea modernizată până la sfârșitul lunii iunie 2026. Aurel Mărginean, primarul din Mirăslău, a explicat cum sediul primăriei a fost renovat și modernizat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu succes Universitatea „1 Decembrie 1918”

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

20 iunie 2026

De

Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu succes Universitatea „1 Decembrie 1918” Pentru foarte mulți tineri, alegerea unei universități înseamnă și schimbarea orașului sau chiar a țării. Pentru un absolvent al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, această alegere a însemnat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Salubrizarea din Alba Iulia se scumpește din iulie 2026:  Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor pentru măturat, curățenie și întreținerea spațiilor verzi

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

20 iunie 2026

De

Salubrizarea din Alba Iulia se scumpește din iulie 2026:  Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor pentru măturat, curățenie și întreținerea spațiilor verzi Locuitorii municipiului Alba Iulia vor suporta, indirect, costuri mai mari pentru serviciile de salubrizare stradală, după ce Consiliul Local a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 15 iunie 2026, modificarea tarifelor prevăzute în […]

Citește mai mult