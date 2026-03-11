VIDEO | Dezvoltare urbanistică accelerată a unei zone anterior agricole dintr-un municipiu din Alba: Case noi, creșă și stadion

Dezvoltare urbanistică accelerată a unei zone anterior agricole dintr-un municipiu din Alba: Case noi, creșă și stadion

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, miercuri, 11 martie 2026, detalii despre dezvoltarea urbanistică accelerată a zonei Luncii Ciufudului.

„Cu toții știm că exista între Blaș și Tiur o distanță de aproximativ 800 de metri – un kilometru care era teren agricol. În urmă,cu câțiva ani am început să ne gândim la o dezvoltare urbanistică a acestei zone, prin acordarea unor locuri de casă pe partea dreaptă, cum să merge spre Tiur.

După aceea am trecut la etapa următoare, am început să analizăm dezvoltarea întregii zone, o dezvoltare care să cuprindă și partea de învățământ, și partea de locuințe, și partea de sport. Și așa am ajuns ca să scoatem la licitație și terenurile de pe partea stângă. Acolo mai există aproximativ 14 locuri de casă de vânzare, pentru cei care doresc.

Lângă construim prin Ministerul Dezvoltării o creșă, care va fi în funcțiune în această toamnă. Și în partea dreaptă, înainte de intrare în Tiur, construim stadionul de care am mai discutat, baza sportivă, care va deservi cu prioritate Tiurul, dar va deservi întreaga zonă. La finalizarea acestei zone, cred că serviciile vor fi total oferite.

Avem acolo, pe strada principală, canalizarea. Apa în zona în care s-au construit locuințe deja este branșată. Și. deci, creăm dezvoltare urbană consistentă, fără nicio diferență a infrastructurii față de restul comunității. Cred că este o zonă interesantă și va deveni o zonă mai interesantă odată când aceste construcții vor fi finalizate”, a explicat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

