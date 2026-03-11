Curier Județean

VIDEO | Dezvoltare urbanistică accelerată a unei zone anterior agricole dintr-un municipiu din Alba: Case noi, creșă și stadion

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Dezvoltare urbanistică accelerată a unei zone anterior agricole dintr-un municipiu din Alba: Case noi, creșă și stadion

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, miercuri, 11 martie 2026, detalii despre dezvoltarea urbanistică accelerată a zonei Luncii Ciufudului.

„Cu toții știm că exista între Blaș și Tiur o distanță de aproximativ 800 de metri – un kilometru care era teren agricol. În urmă,cu câțiva ani am început să ne gândim la o dezvoltare urbanistică a acestei zone, prin acordarea unor locuri de casă pe partea dreaptă, cum să merge spre Tiur.

După aceea am trecut la etapa următoare, am început să analizăm dezvoltarea întregii zone, o dezvoltare care să cuprindă și partea de învățământ, și partea de locuințe, și partea de sport. Și așa am ajuns ca să scoatem la licitație și terenurile de pe partea stângă. Acolo mai există aproximativ 14 locuri de casă de vânzare, pentru cei care doresc.

Lângă construim prin Ministerul Dezvoltării o creșă, care va fi în funcțiune în această toamnă. Și în partea dreaptă, înainte de intrare în Tiur, construim stadionul de care am mai discutat, baza sportivă, care va deservi cu prioritate Tiurul, dar va deservi întreaga zonă. La finalizarea acestei zone, cred că serviciile vor fi total oferite.

Avem acolo, pe strada principală, canalizarea. Apa în zona în care s-au construit locuințe deja este branșată. Și. deci, creăm dezvoltare urbană consistentă, fără nicio diferență a infrastructurii față de restul comunității. Cred că este o zonă interesantă și va deveni o zonă mai interesantă odată când aceste construcții vor fi finalizate”, a explicat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

20 martie 2026 | Ziua Poliției Române, celebrată la Universitatea din Alba Iulia printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la Drept

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 minute

în

11 martie 2026

De

Ziua Poliției Române, celebrată la Universitatea din Alba Iulia printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la Drept Ziua Poliției Române va fi celebrată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la specializarea Drept.  Evenimentul va avea loc vineri, 20 martie 2026, între orele 10.00 și 12.00, în Amfiteatrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Alte două proiecte de modernizare a infrastructurii din Sebeș finanțate prin Programul „Anghel Saligny”: Contracte semnate

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

11 martie 2026

De

Alte două proiecte de modernizare a infrastructurii din Sebeș finanțate prin Programul „Anghel Saligny”: Contracte semnate Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a semnat, miercuri, 11 martie 2026, 14 contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de 265.184.511,88 de lei. Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Irina Rita Codrea, elevă la Colegiul Național „David Prodan” Cugir”, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Istorie 2026: „În spatele acestui rezultat se află multe ore de studiu și multă pasiune”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 martie 2026

De

Irina Rita Codrea, elevă la Colegiul Național „David Prodan” Cugir”, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Istorie 2026: „În spatele acestui rezultat se află multe ore de studiu și multă pasiune” Irina Rita Codrea, elevă în clasa a IX-a, la Colegiul Național „David Prodan” Cugir”, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Istorie […]

Citește mai mult