VIDEO | De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa

De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa

Un nou produs pe bază de miere românească și matcha organică din Japonia, realizat în Blaj, a fost prezentat recent pe piețele din Europa și Japonia.

Denumirea produsului este MatchaMi, acesta fiind realizat în urma unei colaborări dintre Apidava și Tea Point, o firmă din Cluj-Napoca, parteneriat prin care a fost dezvoltat un produs ce combină mierea românească și matcha pură organică din Japonia. Mai exact, se importă din Japonia pudra matcha, iar produsul final se realizează în Blaj și se distribuie în România, în Europa și, speră reprezentații, cât de curând în Japonia.

Ziarul Unirea a discutat cu Alina Ochiș Mateș, director de marketing Apidava și Dorin Noge – Managing Partner la Tea Point despre noul produs lansat in octombrie 2025 la Koln, Germania, dar fiind prezent în martie 2026 și la cel mai mare târg de produse alimentare FoodEx din Tokyo.

,,Are energia de la miere, valoarea nutritivă și elementele unice care se regăsesc în pudra de matcha”

Reprezentanții produsului spun că MatchaMi îmbină energia oferită de miere cu valoarea nutritivă și proprietățile specifice pudrei de matcha, un ceai verde premium obținut în Japonia.

,,Are energia de la miere, valoarea nutritivă și elementele unice care se regăsesc în pudra de matcha. Pudra de matcha este un ceai verde de calitate, un ceai verde superior realizat in Japonia. Este sub formă de pudră pentru a facilita un consum mult mai ușor. Profesorul Cercetator Dan Vodnar de la USAMV Cluj va prezenta si argumenta din punct de vedere stiintific beneficiile reale oferite de Matcha.

Ne-am gândit să-l combinăm cu miere, astfel încât să fie la îndemâna oricărei persoane care simte nevoia de puțină energie, fie că este la birou, fie că desfășoară activitate fizică intensa. Nu contează, îl consumi pe loc și te bucuri de beneficiile oferite de Matcha si Miere”, a explicat Dorin Noge.

Produsul se consumă normal, ca și mierea obișnuită sau se poate adauga in Limonada Smoothie , Ceai.

Alina Ochiș Mateș: Dacă întrebi japonezii despre România, îți răspund cu două cuvinte. Nadia și miere

Potrivit Alinei Ochiș Mateș, Apidava a investit constant în promovarea mierii românești în Japonia, fiind singura firmă din România prezentă pe cont propriu la Foodex Japonia în ultimii trei ani.

Directorul de marketing Apidava spune că: Japonezii, dacă îi întrebi ce cred ei sau unde este România ori ce știu despre România, spun două cuvinte: Nadia și miere. Asta știu japonezii despre România și asta este foarte important. Iar noi, ca și companie, vrem să mergem acolo să prezentăm mierea românească.

Faptul că am ales pudră organică de matcha din Japonia, și nu din alte țări, deși există foarte multe țări care produc, a avut acest motiv: clientela din Japonia este una de lux, care caută doar produse cu zero pesticide. Noi am ales doar matcha organică. Ei nu acceptă. Toate testele lor de calitate sunt similare cu testele pentru produse bio de pe piața europeană. Nu acceptă niciun pesticid, nici în miere, nici în matcha, la produsele de tip organic.

Astfel, realizat la Blaj, dintr-o combinație de miere românească și matcha japoneză, MatchaMi este produsul prin care cele două companii doresc să îmbine tradiția locală cu cultura niponă, țintind atât piața europeană, cât și pe cea japoneză.

