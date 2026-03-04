VIDEO | Daria Filipescu, o adolescentă de 16 ani din Alba Iulia, a obținut 3 cuțite la ,,Chefi la cuțite” și a câștigat un pariu în bani cu părinții. Le-a spus juraților că sunt ,,șozi”
Daria Filipescu, o adolescentă de 16 ani din Alba Iulia, a obținut 3 cuțite la ,,Chefi la cuțite” și a câștigat un pariu în bani cu părinții. Le-a spus juraților că sunt ,,șozi”
Daria Maria Filipescu, o adolescentă din Alba Iulia, a fost prezentă marți, 3 martie 2026, în emisiunea Chefi la cuțite. Tânăra i-a impresionat pe jurați și a obținut 3 cuțite.
Daria Maria Filipescu are 16 ani, este elevă, și este din Alba Iulia. Concurenta le-a pregătit chefilor o tocăniță de porc, preparat care i-a asigurat trei cuțite.
Albaiulianca spune că de mult timp și-a dorit să participe la emisiunea pe care o urmărește cu interes, dar abia acum și-a făcut curaj: ,,Mi-am imaginat că vin aici, iau trei cuțite, fac niște poze și mergem la Mall. Am pus un pariu cu mama și cu tata că primesc bani dacă iau 3 cuțite”, a spus Daria în emisiune.
Se consideră o fire deschisă, extrovertită, care vorbește foarte mult.
Daria le-a pregătit chefilor tocăniță de porc, cu cârnați afumați și ardei copți: ,,Dacă îi fac tocăniță lui primesc întotdeauna ce vreau. Dacă voiam să merg undeva și știam că răspunsul este între da și nu, mergeam în bucătărie, făceam tocăniță și știam că răspunsul e sigur da”.
Cheful ei preferat este Richard, pentru simplul fapt că este italian, dar și pentru că este cel mai tânăr.
,,Cred că o să îi dau pe spate pe chefi cu această tocăniță pentru că este specială, este făcută de mine, este foarte bună. Și plateing-ul am încercat să îl fac diferit”, a mai spus tânăra.
Daria i-a povestit lui Chef Orlando și despre viața din club și cum se distrează adolescenții din zilele noastre. Adolescenta le-a spus juraților și că a ajuns la emisiune în urma unui pariu cu părinții, iar dacă va câștiga va primi de la aceștia o sumă de bani, iar fratele ei o Kendama nouă.
Tânăra albaiuliancă a primit trei cuțite pentru preparatul ei și a câștigat astfel pariul în bani cu părinții.
Pentru Daria, Chefi la cuțite a fost o sursă de inspirație care i-a întărit dragostea pentru arta culinară, iar Chefii au rămas șocați când au aflat că, în viziunea ei, cei 4 sunt „șozi”.
