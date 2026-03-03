Curier Județean

VIDEO | Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta”

Adela Gache, o tânără de 28 de ani, din Blaj, a reușit să impresioneze jurații de la Chefi la Cuțite, sezonul 17, episodul numărul 1. 

Femeia a pregătit supă de găluște pentru jurații emisiunii, care au discutat pe baza rețetei înainte de a o gusta. ,,Eu cred că este gătită de o tânără”, ,,o tânără care a învățat rețeta de la bunica ei”, au fost câteva dintre cuvintele juraților.

Tânăra a revenit recent în județul Alba, mai exact de două luni, după ce s-a mutat din Germania. Ea a continuat prin a spune că este mămică de ,,foarte tânără”, mai exact de la vârsta de 17 ani, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. ,,A trebuit să renunț la liceul deoarece am rămas însărcinată”, a povestit Adela. 

Ea a continuat prin a discuta cu jurații despre povestea ei de viață, înainte de a primi 3 cuțite din partea juraților Chefi la Cuțite și care îi asigură participarea în etapa următoare a emisiunii. 

,,Mă bucur că am fost azi aici, tot ce se întâmplă aici e minunat”, a spus, pe final, tânăra din Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba: Traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

3 martie 2026

De

Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba Fundația Județeană pentru Tineret Alba dă startul lunii martie cu un program amplu de activități dedicate tinerilor, axate pe dezvoltare personală și profesională, creativitate, educație non-formală și implicare activă în comunitate. Pe parcursul întregii luni, tinerii sunt […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

2 martie 2026

De

Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre” Primăvara a adus zâmbete și mărțișoare din partea Asociației Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) Alba. Cu ocazia venirii primăverii, AMVVD Alba a oferit doamnelor și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

2 martie 2026

De

Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor Dosarul unui bărbat de 59 de ani din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, urmează să se judece la Judecătoria Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor […]

Citește mai mult