VIDEO | Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta”
Adela Gache, o tânără de 28 de ani, din Blaj, a reușit să impresioneze jurații de la Chefi la Cuțite, sezonul 17, episodul numărul 1.
Femeia a pregătit supă de găluște pentru jurații emisiunii, care au discutat pe baza rețetei înainte de a o gusta. ,,Eu cred că este gătită de o tânără”, ,,o tânără care a învățat rețeta de la bunica ei”, au fost câteva dintre cuvintele juraților.
Tânăra a revenit recent în județul Alba, mai exact de două luni, după ce s-a mutat din Germania. Ea a continuat prin a spune că este mămică de ,,foarte tânără”, mai exact de la vârsta de 17 ani, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. ,,A trebuit să renunț la liceul deoarece am rămas însărcinată”, a povestit Adela.
Ea a continuat prin a discuta cu jurații despre povestea ei de viață, înainte de a primi 3 cuțite din partea juraților Chefi la Cuțite și care îi asigură participarea în etapa următoare a emisiunii.
,,Mă bucur că am fost azi aici, tot ce se întâmplă aici e minunat”, a spus, pe final, tânăra din Alba.
