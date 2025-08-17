VIDEO | Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025: „Mi se pare extraordinar că tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani”

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România a venit să facă atmosferă la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025

Acesta s-a arătat plăcut surprins de faptul că, la Alba Iulia, tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani.

Daniel Pavel, gazda inconfundabilă a Survivor România, a fost din nou omul potrivit la locul potrivit. Cu stilul lui calm, dar ferm, și cu vocea care a devenit deja binecunoscută, a știut să țină echilibrul între emoții, tensiuni și momentele de spectacol. Acesta participă la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025 de la Alba Iulia.

„Este pentru prima oară când vin la un festival de profil în România. Am mai fost la Carnuntum, în Bratislava. Mi se pare extraordinar că oamenii își iau din timpul lor pentru a reconstitui scene reale care s-au întâmplat în aceste locuri minunate ale României și ale Daciei Felix, cândva. Deținătorul trofeului Survivor România 2025, Uwe Dai și fratele lui Darius Măcinic, care apropo, a luptat absolut admirabil, fiind și căpitanul echipei de la Survivor România 2025. Aceștia își iau locul de drept în această dramaturgie extraordinară.

„În Sângele nu uită” este o poveste vizuală impresionantă, pe care o voi descrie în această seară, la Alba Iulia. Este exact zona Apullum, teritoriul legiunilor romane, care au creat istorie alături de străbunii noștri. Mi se pare extraordinar că tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani.” a declarat pentru ziarulunirea.ro, Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 202

