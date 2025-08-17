VIDEO | Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025: „Mi se pare extraordinar că tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani”
Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România a venit să facă atmosferă la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025
Acesta s-a arătat plăcut surprins de faptul că, la Alba Iulia, tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani.
Daniel Pavel, gazda inconfundabilă a Survivor România, a fost din nou omul potrivit la locul potrivit. Cu stilul lui calm, dar ferm, și cu vocea care a devenit deja binecunoscută, a știut să țină echilibrul între emoții, tensiuni și momentele de spectacol. Acesta participă la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025 de la Alba Iulia.
„Este pentru prima oară când vin la un festival de profil în România. Am mai fost la Carnuntum, în Bratislava. Mi se pare extraordinar că oamenii își iau din timpul lor pentru a reconstitui scene reale care s-au întâmplat în aceste locuri minunate ale României și ale Daciei Felix, cândva. Deținătorul trofeului Survivor România 2025, Uwe Dai și fratele lui Darius Măcinic, care apropo, a luptat absolut admirabil, fiind și căpitanul echipei de la Survivor România 2025. Aceștia își iau locul de drept în această dramaturgie extraordinară.
„În Sângele nu uită” este o poveste vizuală impresionantă, pe care o voi descrie în această seară, la Alba Iulia. Este exact zona Apullum, teritoriul legiunilor romane, care au creat istorie alături de străbunii noștri. Mi se pare extraordinar că tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani.” a declarat pentru ziarulunirea.ro, Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 202
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
FOTO | „Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut prin Fondul Științescu
„Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut prin Fondul Științescu Transformări spectaculoase, curiozitate aprinsă și știință pe înțelesul tuturor, acestea au fost ingredientele proiectului „Uimitoarea chimie: Călătorie interactivă în universul magic al transformărilor”. Prin 10 experimente interactive, de la „metalul care aleargă […]
VIDEO | CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii pe alţii. Cum se desfăşoară o clacă
CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii pe alţii. Cum se desfăşoară o clacă Claca la coasă, un vechi obicei prin care oamenii dintr-o comunitate se ajutau reciproc ori de câte ori aveau ceva de făcut, este readus la viață an de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină
17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ,...
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie...
Știrea Zilei
VIDEO | Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025: „Mi se pare extraordinar că tinerii pot vedea cu ochii lor cum s-a scris istoria, acum 2000 de ani”
Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România a venit să facă atmosferă la Festivalul Roman Apulum – Ad Portas 2025 Acesta s-a...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
17-18 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate
17-18 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide....
INCENDIU la o stivă de baloți de paie din Mănărade. Intervin pompierii din Blaj cu 3 autospeciale
INCENDIU la o stivă de baloți de paie din Mănărade. Intervin pompierii din Blaj cu 3 autospeciale Un incendiu a...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...