VIDEO | Curtea de Apel Alba Iulia își ia rămas bun de la vicepreședintele Lucian Ioan Gherman. Acesta va activa la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți

Judecătorul Lucian Ioan Gherman părăsește Curtea de Apel Alba Iulia și va activa la Înalta Curte de Casație și Justiție

Curtea de Apel Alba Iulia a transmis un mesaj de apreciere pentru vicepreședintele său, judecătorul Lucian Ioan Gherman, care a fost promovat începând cu 1 decembrie 2025 la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În cadrul comunicatului, colegii săi au subliniat contribuția sa consistentă în activitatea instanței.

„Colegii din cadrul Curții de Apel Alba Iulia îi adresează mulțumiri domnului judecător Lucian Ioan Gherman, vicepreședinte al instanței, pentru întreaga activitate desfășurată și îi urează succes în cariera de judecător al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde a promovat începând cu 01.12.2025”, se arată în comunicat.

Judecătorul Gherman a fost remarcat pentru implicarea sa activă în proiectele și evenimentele Curții de Apel Alba Iulia. „Domnul judecător s-a implicat activ în toate proiectele și evenimentele inițiate de conducerea Curții de Apel Alba Iulia, inclusiv în cele de educație juridică, prin energia, tenacitatea și profesionalismul de care a dat dovadă de fiecare dată aducându-și un aport important la reușita acțiunilor organizate împreună”, a mai precizat instituția.

