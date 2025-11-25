Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Curtea de Apel Alba Iulia își ia rămas bun de la vicepreședintele Lucian Ioan Gherman. Acesta va activa la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Judecătorul Lucian Ioan Gherman părăsește Curtea de Apel Alba Iulia și va activa la Înalta Curte de Casație și Justiție

Curtea de Apel Alba Iulia a transmis un mesaj de apreciere pentru vicepreședintele său, judecătorul Lucian Ioan Gherman, care a fost promovat începând cu 1 decembrie 2025 la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În cadrul comunicatului, colegii săi au subliniat contribuția sa consistentă în activitatea instanței.

„Colegii din cadrul Curții de Apel Alba Iulia îi adresează mulțumiri domnului judecător Lucian Ioan Gherman, vicepreședinte al instanței, pentru întreaga activitate desfășurată și îi urează succes în cariera de judecător al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde a promovat începând cu 01.12.2025”, se arată în comunicat.

 

Judecătorul Gherman a fost remarcat pentru implicarea sa activă în proiectele și evenimentele Curții de Apel Alba Iulia. „Domnul judecător s-a implicat activ în toate proiectele și evenimentele inițiate de conducerea Curții de Apel Alba Iulia, inclusiv în cele de educație juridică, prin energia, tenacitatea și profesionalismul de care a dat dovadă de fiecare dată aducându-și un aport important la reușita acțiunilor organizate împreună”, a mai precizat instituția.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor a transformat ideea într-o afacere de succes

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

25 noiembrie 2025

De

Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor a transformat ideea într-o afacere de succes Într-un sat liniștit din Alba, visurile unui cuplu tânăr au prins viață sub forma unei afaceri locale cu sucuri naturale. După ani petrecuți în Germania și Franța, Crăciun […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Alba Iulia, în SOS suveranist: Diana Șoșoacă își face conferință națională de 1 Decembrie în orașul Marii Uniri

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 noiembrie 2025

De

Alba Iulia, în SOS suveranist: Diana Șoșoacă își face conferință națională de 1 Decembrie în orașul Marii Uniri Europarlamentarul Diana Șoșoacă și președinta SOS România vine de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională a României, la Alba Iulia. Aceasta va organiza o conferință națională în orașul Marii Unirii, făcând concurență celorlalți doi suveraniști care și-au anunțat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

25 noiembrie 2025

De

Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile propuse Un studiu de oportunitate, realizat de o firmă din Cluj, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Alba Iulia arată că actualul sistem este ineficient, iar optimizările […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări

CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări Curtea Constituţională a...
Actualitateacum 6 ore

Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție

Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Curtea de Apel Alba Iulia își ia rămas bun de la vicepreședintele Lucian Ioan Gherman. Acesta va activa la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți

Judecătorul Lucian Ioan Gherman părăsește Curtea de Apel Alba Iulia și va activa la Înalta Curte de Casație și Justiție...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor a transformat ideea într-o afacere de succes

Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor...

Curier Județean

Curier Județeanacum 55 de minute

Spitalul Municipal Aiud primește un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente noi. Printre cele mai importante se numără ecografe, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale și un computer tomograf

Spitalul Municipal Aiud primește un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente noi Spitalul Municipal Aiud a primit o primă...
Curier Județeanacum o oră

30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet

Sebeșul sărbătorește Ziua Națională a României cu parade, spectacole și expoziții. PROGRAMUL complet Municipiul Sebeș se pregătește să marcheze Ziua...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
Politică Administrațieacum 2 zile

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri

Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918

„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea