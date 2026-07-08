FOTO: Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0), în Cupa României, faza regională | Trupa din Galtiu, pas cu dreptul!

Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0), în Cupa României, faza regională

Viitorul Sântimbru a învins Corona Brașov, în Cupa României, faza regională, scor 2-1 (1-0)

Cu secundul Dan Comșa, omul bun la toate, pe bancă, trupa din Galtiu a produs prima înfrângere stagională unei echipe cu pretenții, care vizează promovarea în Liga 2 în vara viitoare.

Viitorul mai dispută un meci sâmbătă, în deplasare cu Viitorul Târgu Mureș și are șanse să câștige iar trofeul regional

La penalty-uri a câștigat Corona, scor 4-3

Fără antrenorul principal Adrian Bicheși și familia Hulea (Ovidiu și Adrian), principalul susținător financiar, trupa din Galtiu a câștigat un meci în care era cotată cu șansa secundă.

Epure (22) a deschis scorul, partida a fost alertă, până la finele primei reprize fiind câte o bară, Lupșan (27), respectiv Rusu (45). Ivașcu (62) a majorat scorul, scăpat singur cu portarul, în fața unei echipe ce părea în vacanță. În minutul 72 s-a consemnat a treia bară, A. Gavrilă, singur cu veteranul Barna (va face 39 de ani peste câteva zile). Ecartul a fost redus totuși în minutul 83, de Voicu

Cele două competitoare au avut parcursuri similare, câștigătoarele eventurilor județene, plus promovarea în eșalonul terț (gazdele, 3-1 și 2-0 cu Academica Transilvania Tg. Mureș, respectiv 1-0 și 2-0 cu CS Agnita, pentru vizitatori).

Foto: SZILAGYI Peter (Aiud)

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