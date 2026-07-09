Mesaj de avertisment din partea fostului premier Florin Cîțu: ,,Băncile românești țin 27,6% din active în titluri de stat — media UE e 9,7%. De aproape trei ori mai concentrat”

Fostul premier Florin Cîțu susține că românii sunt expuși, atât direct, cât și indirect, riscurilor generate de datoria publică a României, prin intermediul sistemului bancar, al Pilonului II de pensii și al depozitelor bancare.

Într-o postare pe Facebook, fostul prim-ministru susține că o eventuală retrogradare a ratingului României sub nivelul recomandat investițiilor ar lovi simultan populația prin pensii private, credite, curs valutar și inflație.

Florin Cîțu își începe mesajul cu o formulare de avertisment: „Bomba cu ceas… tic tac, tic tac”, acuzând o concentrare excesivă a riscului suveran în economia românească, scrie Știri pe Surse.

„Băncile românești țin 27,6% din active în titluri de stat — media UE e 9,7%. De aproape trei ori mai concentrat”, a scris fostul premier.

,,Totuși, riscul este aproape 100% aruncat pe cetățeanul român. Pensia privată (Pilonul II) e investită 64% în titluri de stat, plus încă 28% în acțiuni dominate de bănci și companii de stat — băncile deținând la rândul lor titluri de stat. Depozitele bancare stau pe bilanțurile unui sector bancar cu expunere record pe același stat. Chiar și dacă nu vrea, românul este forțat să crediteze propriul stat — diversificarea e practic imposibilă.

Consecința: un downgrade sub investment grade — scenariu tot mai puțin teoretic în situația în care nicio instituție a statului nu poate constituțional propune un buget pentru 2027 sau o rectificare — lovește direct în cetățeanul român pe toate canalele simultan. Într-un scenariu de downgrade cu un șoc de 200 de puncte de bază pe randamente, pensia scade contabil cu ~10-12%, creditul se scumpește, leul se depreciază, inflația crește din nou.

Pentru o gospodărie medie, efectul imediat estimat este de ordinul unui salariu mediu net, pierdut în primul an. Fără să fi greșit cu nimic și fără vreun instrument de protecție. Doar pentru că este cetățean român și lucrează în România.”, se mai arată în mesajul publicat.

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