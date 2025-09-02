VIDEO | Cupa Prieteniei 2025 și-a desemnat câștigătorii după meciuri spectaculoase între polițiști, jandarmi și militari

Cupa Prieteniei 2025 și-a desemnat câștigătorii după meciuri spectaculoase între polițiști, jandarmi, pompieri, militari și angajați ai penitenciarelor

Ca în fiecare an, polițiștii din cadrul Biroului de Pregătire Profesională au reușit să aducă împreună oameni ambițioși și determinați, care au format echipele participante la Cupa Prieteniei 2025.

La competiția sportivă au fost prezente echipe din mai multe instituții: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Unitatea Militară 01684 Alba Iulia, Penitenciarul Aiud, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, Asociația Județeană de Fotbal Alba, precum și două echipe din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Clasamentul final a arătat astfel:

Locul I – echipa Unității Militare 01684 Alba Iulia

Locul II – echipa Penitenciarului Aiud

Locul III – echipa Inspectoratului de Poliție Județean Alba

Pe lângă podium, organizatorii au acordat și distincții speciale: cel mai bun manager, cel mai bun jucător, cel mai bun golgheter și cel mai bun portar. De asemenea, o echipă a primit trofeul Fair-Play.

Competiția a fost posibilă cu sprijinul Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba, Asociației Sportive Dinamo, Corpului Național al Polițiștilor Alba, precum și sindicatelor EUROPOL, Apulum Pol, PRO LEX și SNPPC.

