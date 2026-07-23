Ştirea zilei

Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

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Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat joi dimineața, în jurul orei 3.00, mai multe percheziții la Fabrica de Arme și Uzina Mecanică din Cugir. În anchetă ar fi vizate persoane din conducerea celor două societăți, iar descinderile au avut loc și la domiciliul personal al acestora.

Directorul UM Cugir, Mircea Trifan, a declarat pentru ziarulunirea.ro că a avut loc un control DNA, atât la sediul UM Cugir cât și la domiciliul său: ,,Un control DNA, au luat niște acte. Sunt vizat pentru că sunt directorul. Este vorba de niște achiziții de materiale electrice”, a spus Mircea Trifan.

Asupra directorului UM Cugir nu ar fi fost impusă nici o măsură, doar i-au fost ridicate telefoanele mobile.

Contactat de reporterii ziarulunirea.ro, Nicu Fălcoi, noul administrator special al Uzinei Mecanice Cugir, nu a vrut să facă declarații privind ancheta DNA.

Percheziții ar fi avut loc tot astăzi și la Fabrica de Arme Cugir.

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