Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”
Fostul preşedinte Traian Băsescu, este de părere că liderii politici ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate şi cere o atitudine mai fermă din partea lui Nicuşor Dan pentru a trece peste grava criză politică din România.
Băsescu este de părere că soluţia la criza politică actuală se află în Constituţie, iar Nicuşor Dan ar trebui să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru.
”Nu se poate să nu fie chemat și AUR, că e rezultatul unui vot popular. Nu s-au parașutat ei în Parlament, ci au fost desemnați de popor ca al doilea partid. Deci discuți cu ei, iar că formezi sau nu alianțe e altă socoteală. Dar nu președintele are acest atribut. Nicușor Dan, când spune că nu va semna niciun Guvern care vine cu AUR, nu are niciun fel de atribuțiune. Alianța care trece prin Parlament se prezintă la președinte și depune jurământul. Președintele nu poate să spună: „Aha, e de la AUR, afară cu el!”, a declarat Traian Băsescu într-o intervenție la Digi24.
Fostul președinte consideră că este o situație foarte gravă, iar președintele inventează articole din Constituție.
”Nimeni nu-i permite să ceară dovadă că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat care să formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și, mai devreme sau mai târziu, va răspunde pentru această tergiversare din cauza căreia România nu are Guvern”, a mai spus Băsescu.
În opinia fostului șef de stat, trei personaje sunt vinovate de criza politică pe care România o traversează.
”Cauza are trei actori: primul e Grindeanu, care a dărâmat Guvernul în înțelegere cu AUR. El spune că niciodată nu va face Guvern cu AUR, dar în colaborare cu ei a scris moțiunea, au votat și a căzut. Al doilea vinovat: Bolojan a avut câteva situații în care a introdus condiții care au fost imposibile. Al treilea, raportat la situația în care suntem, e președintele Dan, care pur și simplu nu vrea să desemneze un candidat care să-și asume formarea unei majorități care să treacă prin Parlament. Dacă nu trece, să se creeze condițiile constituționale pentru alegeri anticipate. Am înțeles că domnul președinte consideră că e neavenit subiectul, totuși subiectul alegerilor anticipate e unul constituțional. Are obligația să-l respecte”, a mai spus Traian Băsescu.
Fostul președinte spune că mai trebuie insistat pe formarea unui Guvern, dar trebuie formată pârghia amenințării către Parlament.
”Parlamentul trebuie să știe că mai există și varianta alegerilor anticipate. Mai sunt doi ani și ceva până la termenul alegerilor și nu cred că sunt mulți parlamentari bucuroși să intre în anticipate. Aceasta ar fi o motivație pentru parlamentari să fie foarte atenți când își dau votul pentru al doilea Guvern. Dar dacă se îndeplinesc condițiile, adică va cădea și a doua propunere de Guvern, președintele nu e obligat să declanșeze anticipate, dar are în buzunar această variantă. El poate trimite și a treia, a patra, a cincea propunere. Nu îl obligă nimeni să dizolve Parlamentul”, a mai spus Traian Băsescu.
Deși este posibilă o procedură de suspendare a lui Nicușor dan, Băsescu nu crede că cei care organizează suspendarea vor obține și votul electoratului. ”Nu cred că Nicușor e în situația de a nu câștiga un referendum de demitere”, a mai spus fostul președinte.
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