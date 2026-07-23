FOTO ȘTIREA TA | Experiment în traficul din Alba Iulia: 20 de minute pe străzi lăturalnice și aproape o oră pe cele principale. Părerea tranșantă a unui biciclist
Experiment în traficul din Alba Iulia: 20 de minute pe străzi lăturalnice și aproape o oră pe cele principale. Părerea tranșantă a unui biciclist
Un biciclist din Alba Iulia a testat traficul și infrastructura pentru biciclete din municipiu printr-un experiment interesant, comparând timpul necesar pentru a traversa orașul, de la un capăt la altul, pe două trasee diferite.
La plecare, acesta a pornit din zona Electrica Gară și a ajuns la Ambient, în Bărăbanț, alegând străzile lăturalnice și evitând centrul orașului. Traseul a fost parcurs în 20 de minute.
La întoarcere, a ales „ruta mai scurtă”, pe străzile principale, prevăzute cu piste de biciclete marcate. De această dată, deplasarea a durat „aproape o oră”.
În ambele situații, biciclistul spune că a respectat toate regulile de circulație și semnalele semafoarelor. Concluziile experimentului au fost prezentate într-o postare publicată pe o rețea de socializare, într-un grup dedicat comunității din Alba Iulia:
,,Multe semafoare nesincronizate deloc. Stai minute întregi fără să poți să te deplasezi”
,,Am traversat tot orașul în 20 de minute, de la Electrica Gară până la Ambient (Bărăbanț). Distanță: 7 km. Cu bicicleta, respectând toate regulile de circulație și indicația semafoarelor. Dar mergând pe străzile lăturalnice din Lipoveni, cu puțin trafic, și evitând Centrul. Deci, se poate.
La întoarcere a fost altă poveste. Am vrut să văd cât timp îmi ia și cât de sigură este ruta mai scurtă, direct pe străzile principale, care au și piste de biciclete marcate. Tot așa, respectând semnele de circulație și semafoarele. Aproape o oră.
Multe semafoare nesincronizate deloc. Stai minute întregi fără să poți să te deplasezi, pentru ca apoi, în câțiva metri, să oprești iarăși. Pistele sunt întrerupte brusc pe trotuar, din lipsă de spațiu. În zona centrală aproape lipsesc cu desăvârșire. De asemenea, trebuie mare grijă la pietoni, care nu înțeleg ce rost are culoarea verde pe trotuarul lor. Te mai și înjură când îi rogi să îți facă loc să treci pe pistă. Foarte complicat și nesigur.
Apropos… Fain să văd că lumea începe să folosească bicicleta mai des în Alba Iulia.
Totuși, îmi permit un sfat pentru bicicliști: mare grijă în trafic. Respectați semnele de circulație, pietonii și restul participanților la trafic. E nevoie de o cunoaștere minimă a regulilor de circulație. Asigurați-vă de două ori. La urma urmei, e vorba de viață și sănătatea noastră.”, a scris persoana.
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