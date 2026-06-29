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UPDATE | Tragedie la Bucerdea Grânoasă: Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața după ce și-a prins mână într-o balotieră

Bogdan Ilea

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Accident grav în Bucerdea Grânoasă: Persoană inconștiență după ce și-ar fi prins unul dintre membrele superioare la o balotieră

Un minor de 17 ani și-a pierdut viața, luni, 29 iunie 2026, după ce și-a prins mână într-o balotieră. Din nefericire, medicii nu au reușit să îi salveze viața.

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Știrea inițială

O persoană aflată în stare de inconștiență a rămas prinsă cu un membru superior într-o balotieră, luni, 29 iunie 2026, în localitatea Bucerdea Grânoasă.

Salvatorii intervin de urgență pentru acordarea primului ajutor medical.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru extragerea și acordarea primului ajutor medical unei persoane, în loc. Bucerdea Grânoasă.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o  persoană care și-ar fi prins unul dintre membrele superioare la o balotiera. La momentul de față persoana se află in stare de inconștiență.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și un echipaj de Terapie Intensiva Mobila SMURD.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Din nefericire persoana prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia de către echipajele specializate.

Persoană minoră, sex masculin, aproximat 17 ani.

Știre în curs de actualizare…

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