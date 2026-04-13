VIDEO | Cum s-a petrecut CRIMA de la Cenade: Un adolescent de 18 ani, REȚINUT de polițiști după ce a aruncat un cuțit și a omorât un bărbat. A fost deținută și mama tânărului

Cum s-a petrecut CRIMA de la Cenade: Un adolescent de 18 ani, REȚINUT de polițiști după ce a aruncat un cuțit și a omorât un bărbat. A fost deținută și mama tânărului

Un adolescent de 18 ani a fost reținut de polițiști în cazul crimei de la Cenade, în urma căreia un bărbat de 47 de ani a decedat. A fost deținută și mama tânărului după ce și-ar fi zgâriat soțul cu un obiect ascuțit, pe obraz, în cadrul unui conflic spontan.

Conflict spontan în localitatea Cenade, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind lovită cu un obiect ascuțit în zona pieptului.

În noaptea de 12/13 aprilie 2026, în jurul orei 00.05, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 28 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost lovită cu un obiect înțepător de către cumnata sa, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Cenade.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, într-un imobil de pe raza localității Cenade, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 47 de ani, ar fi suferit leziuni corporale grave, cauzate de un obiect înțepător.

Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD, însă, din nefericire, acesta a decedat. Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea examenului necroptic și stabilirea cauzei decesului.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Blaj, respectiv din cadrul Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, s-au deplasat la fața locului pentru cercetări.

În urma probatoriului administrat și a activităților efectuate de către procurorul de caz și, pe bază de delegare, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și de cei din cadrul Poliției Municipiului Blaj, a reieșit că, în noaptea de 12/13 aprilie 2026, ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul stării avansate de ebrietate, între un bărbat, în vârstă de 28 de ani, și un tânăr, în vârstă de 18 ani, ambii din localitatea Cenade. Pentru a aplana conflictul, între cei doi ar fi intervenit un bărbat, în vârstă de 33 de ani.

Ulterior, ar fi intervenit și mama tânărului de 18 ani, în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi zgâriat cu un obiect ascuțit-înțepător, în zona feței, pe soțul ei, în vârstă de 33 de ani, provocându-i leziuni corporale minore, fără a necesita transportul la spital.

De asemenea, pentru a aplana conflictul, ar fi intervenit doi bărbați, în vârstă de 39, respectiv 47 de ani, ambii din localitatea Cenade. Tânărul de 18 ani ar fi aruncat cu un obiect ascuțit-înțepător înspre persoane și l-ar fi lovit pe bărbatul de 47 de ani, în zona pieptului, provocându-i decesul.

În cadrul activităţilor specifice efectuate, poliţiştii i-au aplicat bărbatului, în vârstă de 33 de ani, formularul de evaluare a riscului, însă, în cauză, nu a rezultat existenţa riscului iminent, context în care nu au fost întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, conform legislaţiei în vigoare. Persoanei vătămate i-a fost înmânat formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecţie, pentru a-l depune la instanţa de judecată, în cazul în care va considera că este necesar.

Astăzi, 13 aprilie 2026, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus măsura preventivă a reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, față de tânărul de 18 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, și față de femeia, în vârstă de 36 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Precizăm că efectuarea cercetărilor cu privire la faptă este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

