CRIMĂ în Alba, în noaptea de Paște: Un bărbat de 47 de ani DECEDAT în urma unui conflict la beție între mai multe persoane

Un bărbat de 47 de ani a decedat în noaptea de Paște, în urma unui conflict iscat între mai multe persoane, în localitatea Cenade.

Potrivit unor surse ziarulunirea.ro ar fi vorba despre o crimă, care ar fi avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 12.00-12.30.

Victima, un bărbat 47 de ani, a decedat după ce una din persoanele implicate în conflict ar fi aruncat cu un cuțit spre ceilalți participanți la o petrecere.

Persoanele care se aflau la locul producerii crimei ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate, mai menționează sursele ziarulunirea.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI