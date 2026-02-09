VIDEO | Cum rămânem în siguranță atunci când facem plăți online? Recomandări DNSC
Cum rămânem în siguranță atunci când facem plăți online? Recomandări DNSC
Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un mesaj, alături de un videoclip, în care discută despre importanța protejării datelor de pe card atunci când facem cumpărături online.
,,Chiar dacă mediul online a devenit cel mai facil instrument pentru cumpărarea de produse sau servicii, trebuie să fim atenți atât la gestionarea datelor noastre de card, cât și la credibilitatea site-urilor și comercianților către care trimitem fonduri.
Folosirea unui card cu buget limitat, cu profil temporar, precum și atenția sporită la site-urile pe care le accesăm, ne pot crește nivelul de siguranță în mediul online”, se arată în mesajul transmis de DNSC.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Fost ministru al Transporturilor, plasat în arest la domiciliu în dosarul ,,Mită la RAR”. Ce susțin procurorii
Fost ministru al Transporturilor, plasat în arest la domiciliu în dosarul ,,Mită la RAR”. Ce susțin procurorii Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei […]
Angajatele saloanelor ar putea fi instruite să identifice semnele abuzului: ,,Unul dintre actorii în care femeile au încredere”
Angajatele saloanelor ar putea fi instruite să identifice semnele abuzului: ,,Unul dintre actorii în care femeile au încredere” Saloanele de înfrumusețare ar putea căpăta un rol nou, dincolo de cel dedicat esteticii, devenind spații de sprijin pentru victimele violenței domestice. Un proiect al Institutului de Cercetare a Calității Vieții își propune să pregătească angajatele să […]
PENSII 2026 | Peste 200 de miliarde de active avute de fondurile de pensii private. Anunțul făcut de ASF
Peste 200 de miliarde de active avute de fondurile de pensii private. Anunțul făcut de ASF Activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 201,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii decembrie 2025, marcând o creștere de 34% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fost ministru al Transporturilor, plasat în arest la domiciliu în dosarul ,,Mită la RAR”. Ce susțin procurorii
Fost ministru al Transporturilor, plasat în arest la domiciliu în dosarul ,,Mită la RAR”. Ce susțin procurorii Fostul ministru al...
Angajatele saloanelor ar putea fi instruite să identifice semnele abuzului: ,,Unul dintre actorii în care femeile au încredere”
Angajatele saloanelor ar putea fi instruite să identifice semnele abuzului: ,,Unul dintre actorii în care femeile au încredere” Saloanele de...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit / A fost găsit
Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai...
Pensia minimă socială 2026 | Aproape 14.000 de pensionari din Alba trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Ce alte ajutoare mai primesc vârstnicii din această categorie
Pensia minimă socială 2026 | Aproape 14.000 de pensionari din Alba trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Ce alte...
Curier Județean
„Masă sănătoasă” 2026 | Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus
Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus Primăria Baia...
FOTO | Două grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență
Două grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență...
Politică Administrație
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8...
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Opinii Comentarii
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe date de 9 februarie pe Sfântul...
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului La data de 9 februarie este sărbătorită în mod tradițional Ziua Mondială a Stomatologului,...