VIDEO | Cum rămânem în siguranță atunci când facem plăți online? Recomandări DNSC

acum 2 ore

Cum rămânem în siguranță atunci când facem plăți online? Recomandări DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un mesaj, alături de un videoclip, în care discută despre importanța protejării datelor de pe card atunci când facem cumpărături online.

,,Chiar dacă mediul online a devenit cel mai facil instrument pentru cumpărarea de produse sau servicii, trebuie să fim atenți atât la gestionarea datelor noastre de card, cât și la credibilitatea site-urilor și comercianților către care trimitem fonduri.

Folosirea unui card cu buget limitat, cu profil temporar, precum și atenția sporită la site-urile pe care le accesăm, ne pot crește nivelul de siguranță în mediul online”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

