VIDEO | Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: “Împodobirea bradului de Paști” 2026

Bogdan Ilea

acum 51 de minute

Împodobirea bradului de Paști în Trâmpoiele, sat aparținător orașului Zlatna, reprezintă o tradiție aparte, care evidențiază bogăția spirituală și creativitatea comunității din Munții Apuseni. Spre deosebire de alte zone unde bradul este asociat în mod obișnuit cu sărbătorile de iarnă, aici el capătă o semnificație pascală, fiind un simbol al vieții veșnice și al renașterii naturii.

Obiceiul are loc în perioada premergătoare sărbătorii de Paștele, când sătenii, în special tinerii și copiii, se adună pentru a împodobi un brad sau un pom verde. Acesta este decorat cu ouă vopsite sau încondeiate, panglici colorate, flori de primăvară și, uneori, produse tradiționale precum colacii. Fiecare ornament are o semnificație aparte, ouăle simbolizând viața și Învierea, iar culorile vii exprimând bucuria sărbătorii.

Bradul împodobit este așezat într-un loc vizibil, adesea în centrul satului sau în apropierea bisericii, devenind un punct de întâlnire pentru comunitate. În unele cazuri, acesta este binecuvântat, întărind legătura dintre tradiție și credință. Prin acest obicei, locuitorii din Trâmpoiele își exprimă atașamentul față de valorile moștenite și dorința de a le transmite mai departe.

Astfel, împodobirea bradului de Paști nu este doar un gest decorativ, ci un ritual plin de semnificații, care unește comunitatea și păstrează vie identitatea culturală a satului.

„Mulțumim băieților din sat care, și în acest an, s-au îngrijit să avem un brad de Paști. Apreciem efortul lor de a păstra tradiția vie! Nu în ultimul rând, îi mulțumim și părintelui Victor Liviu Suciu pentru implicare și susținere”, au transmis reprezentanții comunității din Trâmpoiele.

VIDEO | „A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

acum 21 de minute

12 aprilie 2026

„A doua Înviere" la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere". În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]

FOTO | “Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște

acum o oră

12 aprilie 2026

"Tinerii" și "Bătrânii" au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște În satul Limba, din comuna Ciugud, a devenit o tradiție ca în prima zi de Paște "Tinerii" și "Bătrânii" să fie față în fațâ… amical pe terenul de fotbal. La ediția 2026 […]

FOTO | ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

acum 2 ore

12 aprilie 2026

ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Bucerdea Grânoasă. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să […]

