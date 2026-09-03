100 de tineri vor concura la Alba Iulia în cadrul celui mai mare hackathon din lume: Când este programat NASA Space Apps Challenge 2026

Alba Iulia intră pentru prima dată în rândul orașelor românești gazdă ale NASA Space Apps Challenge, alături de București, Cluj-Napoca, Bistrița și Craiova acolo unde ediția locală va aduce laolaltă aproximativ 100 de tineri într-un maraton de creativitate și tehnologie organizat de Dare.Gen, sub egida Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026.

Evenimentul va avea loc în perioada 14–15 noiembrie 2026, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”.

Pe lângă Alba Iulia, NASA Space Apps Challenge 2026 se desfășoară anul acesta și în București, Cluj-Napoca, Bistrița și Craiova.

Timp de 48 de ore, aproximativ 100 de tineri cu vârste între 14 și 35 de ani se vor aduna la Alba Iulia pentru a lucra în echipe la provocări propuse de NASA, folosind seturile de date deschise ale agenției pentru a construi soluții la probleme reale, de pe Pământ și din spațiu. Provocările ediției 2026 urmează să fie făcute publice pe 17 septembrie.

Fiecare echipă va avea acces la mentori care o vor ajuta să își rafineze ideea pe parcursul hackathonului, iar la final, proiectele vor fi prezentate în fața unui juriu.

Primele trei echipe clasate vor primi premii în bani și alte beneficii oferite de partenerii evenimentului, iar câștigătorii se pot califica pentru etapa globală a competiției, unde echipe din toată lumea concurează pentru titlul de Global Winners. Cei desemnați câștigători la nivel global sunt invitați ulterior la un centru sau la o facilitate NASA, unde își sărbătoresc proiectul și interacționează direct cu reprezentanți ai agenției spațiale.

„Dare.Gen aduce NASA Space Apps Challenge la Alba Iulia pentru prima dată, sub egida Capitalei Tineretului din România, cu scopul de a crește capacitatea antreprenorială a tinerilor din oraș și de a-i pune în contact cu formate de eveniment care au demonstrat, în orașe mari și la nivel internațional, că pot împinge inovația mai departe. Crescând în Alba Iulia, am simțit lipsa unor programe de acest tip, programe care să le arate tinerilor cum să aibă încredere în ei, cum să își descopere potențialul și cum să îl fructifice. De aceea invităm toți tinerii între 14 și 35 de ani să aibă curaj și să participe la NASA Hackathon Alba Iulia”, spune Darius Mîndroc, co-fondator Dare.Gen.

„Ne bucurăm foarte mult că NASA Space Apps Challenge va avea loc anul acesta și la Alba Iulia. Este o oportunitate reală pentru tinerii din comunitatea locală și nu numai. Prin programul Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026 ne dorim să susținem cât mai multe inițiative de acest gen, care le oferă tinerilor spațiu să învețe, să experimenteze, să își testeze ideile și să se dezvolte. Credem că astfel de oportunități contribuie la construirea unui oraș în care tinerii simt că au loc să crească, să se descopere, dar și să se implice în comunitate pentru a produce schimbări reale”, spune Diana Gruița, Co-Manager Alba Iulia Capirala Tineretului din România 2026

NASA Space Apps Challenge este cel mai mare hackathon global anual, în cadrul căruia participanții din întreaga lume folosesc datele deschise ale NASA pentru a construi soluții pentru probleme reale de pe Pământ și din spațiu. Competiția se adresează programatorilor, oamenilor de știință, inginerilor, designerilor, specialiștilor în storytelling, studenților, elevilor și tuturor celor pasionați de tehnologie și inovare, indiferent de nivelul de experiență sau pregătirea profesională. Diversitatea competențelor este unul dintre elementele definitorii ale hackathonului, iar echipele reunesc, de regulă, participanți din domenii diferite, ceea ce hrănește colaborarea interdisciplinară și dezvoltarea gândirii critice. Lansat în 2012, NASA Space Apps Challenge a reunit până acum peste 487.000 de participanți din 190 de țări și teritorii.

Dare.Gen este o organizație dedicată dezvoltării unei noi generații de antreprenori și inovatori, creată pentru a reduce distanța dintre intenția și curajul de a face primul pas. Pornind de la convingerea că ideile valoroase au nevoie nu doar de inspirație, ci și de contexte în care să fie testate și transformate în realitate, Dare.Gen construiește experiențe practice prin care tinerii pot experimenta, învăța, colabora și crea. Insight-ul din spatele organizației e simplu: tinerilor din România nu le lipsesc ideile, ci curajul de a le duce mai departe, într-un context cultural orientat spre stabilitate, unde presiunea socială și lipsa unor spații practice de testare îi țin adesea blocați în intenție. Misiunea Dare.Gen este să transforme frica în ambiție, ambiția în inovație și inovația în inițiative antreprenoriale scalabile, cu viziunea unei generații care acționează cu curaj și contribuie activ la transformarea României într-un hub de inovație la nivel european.

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