VIDEO | Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin de protecție
Un cugirean de 42 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul. Pe numele lui a fost emis și ordin de protecție provizoriu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 4 ianuarie 2026, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 3/4 ianuarie 2026, în jurul orei 03.00, în timp ce se afla la domiciliu, împreună cu soția și fiul său, i-ar fi agresat fizic, pe aceștia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar pe numele bărbatului de 42 de ani, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.
