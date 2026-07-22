Vârstnic din Sâncel, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Cât va sta după gratii pentru că a condus băut

Un vârstnic din Sâncel, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta după gratii aproape 11 luni pentru că a condus băut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iulie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Sâncel, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 21 iulie 2026, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 10 luni și 20 de zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.