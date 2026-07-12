Video | Cu cine va juca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) în primul tur pe tabloul principal al tuneului WTA de la Iași
Cu cine va juca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) în primul tur pe tabloul principal al tuneului WTA de la Iași
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a aflat care este statutul adversarei sale din primul tur pe tabloul principal al turneului WTA de la Iași.
Albaiulianca (27 de ani, 248 WTA), beneficiară a unui wild card, se va duela cu o adversară venită din calificări, nestabilită până la ora transmiterii acestei știri.
Tragerea la sorți s-a desfășurat la Baza Sportivă Ciric, locul de disputare a concursului, în timp ce pe Terenul Central se juca prima dintre semifialele challenger-ului ATP de la Iași. Jaqueline Cristian și Miriam Bulgaru au participat activ la alegerea jetoanelor, alături de primarul Iașului, Mihai Chirica, de deținătorul licenței, Andrei Oriță, și de supervizorul WTA, Mihaela Testiban, scrie gsp.ro.
Miriam Bulgaru a participat până în prezent la două ediții ale turneului WTA 250 de la Iași, iar cea mai bună performanță a sa a fost calificarea în optimile de finală, obținută în 2024. La acea ediție, sportiva din Alba Iulia a primit un wild card pe tabloul principal și a produs una dintre cele mai mari surprize ale competiției, învingând-o în primul tur pe favorita numărul 2, germanca Tatjana Maria, aflată atunci pe locul 60 WTA, cu scorul de 6-4, 6-2. Succesul a fost considerat cea mai importantă victorie din cariera sa la acel moment. Parcursul s-a încheiat în optimile de finală, unde a fost învinsă de franțuzoaica Séléna Janicijevic.
La ediția din 2025, Miriam Bulgaru a beneficiat din nou de un wild card și a avut un debut promițător împotriva elvețiencei Jil Teichmann, cap de serie numărul 6. Românca a câștigat primul set cu 6-1 și s-a aflat la doar două puncte de victorie în setul secund, însă adversara a revenit și s-a impus cu 1-6, 7-6(2), 6-1, eliminând-o încă din primul tur.
În total, bilanțul lui Miriam Bulgaru la turneul WTA de la Iași este de două participări, două victorii și două înfrângeri, cea mai bună performanță rămânând calificarea în optimile de finală din 2024, ediție în care a reușit și una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale.
foto: arhivă
video: UniCredit Iași Open
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