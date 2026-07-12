PENSII 2026 | Ce venituri nu îți cresc pensia, deși ai plătit impozit pentru ele

În România, nu toate veniturile impozitate sunt luate în calcul la pensie. Faptul că ai obținut un venit legal, l-ai declarat și ai plătit impozit pentru el nu înseamnă neapărat că vei avea o pensie mai mare. În sistemul public de pensii contează, în principal, plata contribuției de asigurări sociale (CAS). Este o diferență importantă, pe care mulți români o descoperă abia atunci când își verifică stagiul de cotizare sau se apropie de pensionare.

Ce spune legea în 2026 despre impozit și contribuția la pensie

În 2026, sistemul public de pensii este reglementat în principal de Legea nr. 360/2023, ale cărei prevederi au intrat, în mare parte, în vigoare la 1 septembrie 2024. Potrivit legii, pensia este calculată în funcție de contribuțiile de asigurări sociale plătite de-a lungul anilor. De aici apare însă o confuzie frecventă. Impozitul pe venit și contribuția la pensie (CAS) sunt două lucruri diferite. Impozitul este o obligație fiscală, în timp ce CAS reprezintă contribuția care contează pentru sistemul public de pensii. Astfel, faptul că pentru un venit a fost reținut impozitul de 10% nu înseamnă automat că suma respectivă va fi luată în calcul la stabilirea pensiei sau că va aduce puncte de pensie în plus.

Veniturile din dividende nu îți măresc pensia

Dividendele sunt unul dintre cele mai clare exemple. O persoană poate încasa 100.000 de lei din profitul unei firme și poate plăti taxele prevăzute de lege pentru acești bani. Totuși, venitul din dividende nu este considerat salariu și nu aduce automat puncte în plus la pensie doar pentru că a fost impozitat. De exemplu, două persoane pot câștiga câte 100.000 de lei într-un an, dar veniturile lor pot avea un impact diferit asupra viitoarei pensii. Dacă una primește banii sub formă de salariu și plătește CAS, venitul este luat în calcul în sistemul public de pensii. În schimb, dacă cealaltă persoană obține aceeași sumă din dividende, efectul asupra pensiei nu este același.

Așadar, simplul fapt că sunt plătite taxe pentru un venit nu înseamnă că acesta va contribui și la creșterea pensiei.

Chiriile, venituri impozitate care nu contribuie la pensie

Nici proprietarii care câștigă bani din chirii nu ar trebui să confunde plata taxelor cu contribuția la pensie. Un apartament închiriat cu 4.000 de lei pe lună poate aduce proprietarului 48.000 de lei într-un singur an, venit pentru care există obligații fiscale.

Această sumă nu se reflectă însă automat în viitoarea pensie. Ceea ce contează pentru acumularea punctelor de pensie este plata CAS, nu simpla impozitare a banilor încasați din chirie. Prin urmare, un venit anual consistent din închirierea unei locuințe poate să nu aducă niciun avantaj suplimentar la calculul pensiei publice.

CASS nu înseamnă contribuție la pensie

O altă confuzie frecventă apare atunci când o persoană plătește CASS, adică contribuția de asigurări sociale de sănătate. Acești bani privesc sistemul de sănătate, nu sistemul public de pensii.

Să presupunem că un român obține venituri extrasalariale suficient de mari încât ajunge să datoreze CASS. Faptul că plătește contribuția la sănătate nu înseamnă că a plătit și CAS și, prin urmare, nu trebuie să presupună că acea obligație îi mărește automat pensia.

Veniturile din drepturi de autor și activitățile independente se calculează diferit

Situația este mai nuanțată în cazul veniturilor din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, deoarece pentru anumite persoane și în anumite condiții poate exista obligația de plată a CAS, în funcție de natura venitului, nivelul acestuia, plafoanele legale și eventualele excepții.

De exemplu, două persoane care obțin venituri din drepturi de autor pot avea situații diferite dacă una datorează CAS, iar cealaltă se află într-o categorie exceptată sau într-un regim fiscal diferit. De aceea, aici nu este suficientă întrebarea „am plătit impozit?”, ci trebuie verificat concret „s-a datorat și s-a declarat CAS pentru acest venit?”.

Exemplul care explică cel mai bine diferența

Diferența poate fi observată ușor dacă ne uităm la situația a două persoane care câștigă aceeași sumă într-un an: 120.000 de lei. În primul caz, banii provin din salariu și sunt supuși plății CAS. În cel de-al doilea, veniturile sunt obținute din chirii și dividende, iar taxele aferente sunt achitate conform legii.

Pe hârtie, veniturile anuale sunt identice. La pensie însă, lucrurile stau diferit. Salariul pentru care s-a plătit CAS contribuie la formarea drepturilor de pensie, în timp ce simpla impozitare a chiriilor și dividendelor nu are automat același efect.

Regula de bază este simplă: nu suma declarată la ANAF stabilește cât va conta un venit pentru viitoarea pensie. Important este dacă pentru acei bani s-a datorat și plătit contribuția de asigurări sociale și dacă perioada respectivă este recunoscută în sistemul public de pensii.

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