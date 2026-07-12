Curier Județean

Bărbat din Mogoș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

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Bărbat din Mogoș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere

Un bărbat din Mogoș s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie 2026, în jurul orei 11.15, polițiștii din orașul Abrud au oprit, pentru control, pe DC 155, pe raza localității Mogoș, un tractor condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Mogoș.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere nu este o contravenție, ci o infracțiune, iar permisul de conducere nu este opțional, ci este obligatoriu, atunci când alegeți să vă urcați la volan!

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