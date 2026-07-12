Încă un refresh pe bani mulți: Consiliul Județean Alba alocă 240.000 de lei pentru platformele turistice ale județului
Peste 240.000 de lei pentru promovarea online a turismului din Alba. Consiliul Județean caută firmă care să dezvolte și să administreze patru platforme digitale
Consiliul Județean Alba pune la bătaie 240.393 de lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare, administrare și promovare a platformelor digitale dedicate turismului județului.
Contractul, scos la licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), este împărțit în patru loturi și vizează digitalizarea Ghidului turistic al județului Alba, precum și dezvoltarea și mentenanța platformelor și aplicațiilor „Descoperă Alba”, „Visit Alba” și „Alba Events”.
Procedura, publicată în SEAP în data de 3 iulie 2026, are o valoare totală estimată de 240.393 de lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 17 iulie 2026, ora 15:00. Contractul este împărțit în patru loturi, iar autoritatea contractantă estimează finalizarea tuturor serviciilor până la 17 noiembrie 2026. Licitația se desfășoară online, fără etapă de licitație electronică, iar ofertanții trebuie să demonstreze experiență similară. Finanțarea nu provine din fonduri europene.
Cum sunt împărțiți banii
Cel mai consistent buget este alocat Lotului 3 – aplicația web și mobilă Visit Alba (foto), pentru care Consiliul Județean Alba estimează cheltuieli de 109.159 lei fără TVA.
Distribuția valorii estimate este următoarea:
*Lotul 1 – Servicii de digitalizare a Ghidului turistic al județului Alba – 40.583 lei, fără TVA;
*Lotul 2 – Platforma și aplicația mobilă „Descoperă Alba” – 29.760 lei, fără TVA;
*Lotul 3 – Platforma și aplicația web și mobilă „Visit Alba” – 109.159 lei, fără TVA;
*Lotul 4 – Platforma și aplicația web și mobilă „Alba Events” – diferența până la valoarea totală estimată a contractului, respectiv aproximativ 60.891 lei, fără TVA.
Ce presupune fiecare lot
Lotul 1 urmărește digitalizarea Ghidului turistic al județului Alba, conform Caietului de sarcini nr. 9450/13.05.2026, astfel încât informațiile turistice să poată fi accesate într-un format modern și adaptat utilizării online.
Lotul 2 vizează platforma și aplicația mobilă „Descoperă Alba”, iar serviciile solicitate includ optimizare SEO și promovare prin Google Ads pentru platforma existentă și aplicația mobilă, în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 9451/13.05.2026.
Lotul 3, cel mai valoros, privește platforma și aplicația „Visit Alba” și include un pachet extins de servicii:
- dezvoltare evolutivă;
- administrare și mentenanță;
- securitate și suport tehnic;
- certificat SSL;
- servicii CDN;
- optimizare SEO;
- campanii Google Ads.
Platforma Visit Alba funcționează deja ca un portal digital al turismului județean, reunind informații despre obiective turistice, trasee, unități de cazare, restaurante și evenimente, iar prin noul contract se urmărește dezvoltarea și administrarea continuă a acesteia.
Lotul 4 are ca obiect dezvoltarea și administrarea aplicației web și mobile „Alba Events”, destinată promovării evenimentelor culturale, artistice, sportive și turistice din județ, potrivit Caietului de sarcini nr. 11812/12.06.2026.
Clarificări și condiții de participare
Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu cel mult șapte zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, iar Consiliul Județean Alba va răspunde cu cel puțin trei zile înainte de expirarea termenului de depunere. Solicitările trebuie transmise exclusiv prin intermediul platformei SEAP.
Prin această achiziție, administrația județeană urmărește consolidarea ecosistemului digital dedicat promovării turismului din Alba, prin actualizarea și administrarea instrumentelor online deja existente și prin dezvoltarea unor servicii care să faciliteze accesul turiștilor la informații despre atracții, trasee, cazare și evenimente organizate în județ.
foto: cu rol ilustrativ
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