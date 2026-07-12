ȘTIREA TA | Noi cazuri de animale otrăvite cu antigel într-un cartier din Alba Iulia: ,,Cei ce avem pisici suntem îngroziți”. Situație similară cu cea de acum 3 ani
Noi cazuri de animale otrăvite cu antigel într-un cartier din Alba Iulia: ,,Cei ce avem pisici suntem îngroziți”. Situație similară cu cea de acum 3 ani
Mai mulți locuitori ai unui cartier din Alba Iulia trag un semnal de alarmă după ce, în ultimele zile, mai multe pisici au murit în condiții suspecte. Oamenii susțin că animalele ar fi fost otrăvite cu antigel, iar situația le amintește de un episod similar petrecut în urmă cu trei ani, în aceeași zonă.
Potrivit unei localnice, două pisici au murit în decurs de numai două zile, iar proprietarii animalelor de companie se tem că numărul cazurilor ar putea crește.
„Locuiesc în cartier, o pisică a murit ieri, alta azi. Situația e similară cu cea de acum 3 ani. Cei care avem pisici suntem îngroziți.
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Cea de ieri era a unor vecini care m-au atenționat că li s-a otrăvit pisica (acum 3 ani și eu am pățit la fel). Cea de astăzi venea în cartier, dar nu era de aici, probabil de pe străzile învecinate”, a declarat aceasta pentru ziarulunirea.ro.
Localnicii spun că simptomele și circumstanțele în care au fost găsite animalele îi determină să creadă că ar fi vorba despre otrăvire cu antigel, o substanță extrem de toxică pentru animale chiar și în cantități reduse.
Nu este pentru prima dată când astfel de suspiciuni apar în cartier. În urmă cu trei ani, o situație asemănătoare a fost semnalată în aceeași zonă, când mai multe pisici au murit în condiții similare. Cazurile au fost prezentate la momentul respectiv de ziarulunirea.ro, iar locuitorii sperau că astfel de incidente nu se vor mai repeta.
Acum, odată cu reapariția unor noi cazuri, proprietarii de animale sunt din nou în stare de alertă și îi sfătuiesc pe cei care au pisici să nu le lase nesupravegheate în exterior. Totodată, oamenii se vor adresa autorităților în speranța că persoanele responsabile vor fi identificate și trase la răspundere.
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