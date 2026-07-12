ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 12 iulie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*UAT Comuna Scărișoara, judetul Alba, organizeaza concurs pe perioadă nedeterminată în vederea ocuparii unui post vacant de Asistent medical comunitar, (debutant) (COD COR 325301) pe perioadă determinată, timp de lucru 8h/zi timp de lucru 4h/zi, pe perioada de derulare a proiectului “ Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate” încheiat între Comuna Scărișoara în calitate de Beneficiar și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Nivelul postului: execuție

țDurata timpului de lucru: 8 ore pe zi – 40 de ore pe saptamana 4 ore pe zi – 20 de ore pe saptamana

Concursul de recrutare se va organiza in data de 03.08.2026, orele 1100 proba scrisa, si in data de 05.08.2026, orele 1100, interviul, la Primaria Comunei Scărișoara, str. Principală, nr. 205

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

Studii de specialitate – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală“

Perfecționări:

• Vechime în specialitate de minim – fără vechime

• Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim

• Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

– capacitatea de a rezolva eficient problemele,

– capacitatea de asumare a responsabilităţii,

– capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite,

– creativitate şi spirit de iniţiativă,

– capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru,

– capacitatea de a lucra independent,

– capacitatea de a lucra în echipă,

– capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate,

– integritatea morală şi etică profesională,

– capacitatea de consiliere și mediere ;

– capacitate de decizie și reacție adecvată în situații de urgență

– disponibilitate de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, capacitate empatică

– abilități de comunicare cu personalul medical, cu specialistii din unitățile sanitare, din autoritățile locale și din comunitatea din care face parte spirit organizatoric.

Cerinţe specifice: Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R.

• specializarea în asistență medicală comunitară reprezintă un avantaj însă nu constituie o condiție eliminatorie.

Personalul încadrat pe proiect va beneficia de cursul de specializare în asistență medicală comunitară. Posturile de asistent medical comunitar vacante pot fi ocupate de specialitățile de asistent medical, conform competențelor dobândite în baza titlului oficial de calificare, doar de către moașe sau asistenți medicali absolvenți de studii sanitare într-o specializare de profil clinic, astfel cum sunt acestea definite la art. 207, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie / moașă, asistent medical de pediatrie și asistent medical de ocrotire.

Competența managerială: nu este cazul

Calendarul de desfășurare al concursului:

1. Publicarea anunțului – 9 iulie 2026

2. Data-limită de depunere a dosarelor – 24 iulie 2026, ora 16:00

3. Selecția dosarelor – 27 iulie 2026, ora 10:00

4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 27 iulie 2026, ora 12:00

5. Termen-limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor – 28 iulie 2026, ora 10:00

6. Afișarea rezultatelor la contestații – 28 iulie 2026, ora 14:00

7. Proba scrisă – 3 august 2026, ora 11:00

8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 3 august 2026, ora 15:00

9. Termen-limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă – 4 august 2026, ora 10:00

10. Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă – 4 august 2026, ora 14:00

11. Interviul – 5 august 2026, ora 11:00

12. Afișarea rezultatelor la proba de interviu – 5 august 2026, ora 14:00

13. Termen-limită pentru depunerea contestațiilor la proba de interviu – 6 august 2026, ora 12:00

14. Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba de interviu – 6 august 2026, ora 15:00

15. Afișarea rezultatelor finale ale concursului – 7 august 2026, ora 12:00

Anunțul se afișează la sediul Primariei Scărișoara si pe site-ul primariei: www.scarisoara.ro la secțiunea de concursuri, iar relații suplimentare se pot obtine și la nr. de telefon: 0763131353.

*Unitatea Militară 01684, cu sediul în strada Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu, nr. 2, Loc. Alba Iulia, județul Alba, scoate la concurs un post vacant de cadru militar (ofițer), pe funcția de medic șef (specialist medicină de familie) în cadrul structurii asigurare medicală la Unitatea Militară 01684 Alba Iulia.

Candidaţii declaraţi câştigători în urma concursului vor fi chemaţi/rechemaţi în activitate, în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, conform Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul maxim care poate fi obţinut – căpitan.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. este absolvent(ă) cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical acreditată în domeniul medicinei de familie;

2. deţine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;

3. este confirmat(ă) ca medic specialist în specialitatea medicină de familie, nu a fost sancţionat(ă) şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. nivelul de acces la informaţii clasificate este strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată “admis ”

5. deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante (pentru candidații care dețin grad militar în rezevă);

6. respectă principiul potrivit căruia ofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;

7. deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată “admisă” la concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul de resurse umane al unităţii, str. Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, jud. Alba. (a se vedea data limită în graficul calendar).

Persoană de contact: Locotenent Mărginean Gabriel, tel. 0258813556 – interior 104.

Calendar concurs:

1 Publicare anunț 09.07.2026

– Sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba);

– Pagina oficială de Facebook a Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos”

– Site MApN – https://www.mapn.ro

– Site-ul Ministerului Sănătății – https://www.ms.ro

– Site-ul SMFT – https://www.forter.ro

– Site-ul https://www.posturi.gov.ro

– Site-ul https://www.presamil.ro

2 Depunere dosare 10.07-23.07.2026 (între orele 09.00-14.00)

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

3 Selecție dosare 24.07.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

4 Afișare rezultate selecție dosare 24.07.2026

– La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

– Pe site-ul official al Statului Major al Forțelor Terestre: https://www.forter.ro

5 Depunere contestații selecție dosare 27.07.2026 (între orele 09.00-14.00)

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

â6 Soluționare contestații selecție dosare 28.07.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

7 Afișare rezultate contestații selecție dosare 28.07.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

8 Susținere probe eliminatorii preselecție (testare psihologică + probele sportive) 29-30.07.2026

La structuri din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre în municipiul București

9 Susținere probă preselecție (examinare medicală) 05.08.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

10 Completare dosare finale pentru preselecție 06.08.2026

Prezentarea candidaților la sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba) cu adeverințele în urma probelor eliminatorii (testare psihologică + probele sportive) și examinării medicale pentru completarea finală a dosarului

11 Afișare rezultate preselecție 07.08.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

12 Depunere contestații preselecție (doar pentru examinarea medicală) 10.08.2026 (între orele 09.00-14.00)

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

13 Soluționare contestații și prezentarea candidațiilor pentru reexaminarea medicală 11.08.-10.09.2026

La sediul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (Calea Plevnei, nr. 134, sector 1, București)

14 Afișare rezultate finale preselecție 11.09.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

15 Proba scrisă 14.09.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

16 Afișare rezultate proba scrisă 15.09.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

17 Depunere contestații proba scrisă 16.09.2026 (între orele 09.00-14.00)

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

18 Soluționare contestații proba scrisă 17.09.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

19 Afișare rezultate contestații proba scrisă 18.09.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

20 Proba clinică/practică 21.09.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

21 Afișare rezultate proba scrisă 22.09.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

22 Depunere contestații proba clinică/practică 23.09.2026 (între orele 09.00-14.00)

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

23 Soluționare contestații proba clinică/practică 24.09.2026

La sediul Spitalului Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu (Bd-ul Victoriei nr. 46, loc. Sibiu, județ Sibiu)

24 Afișare rezultate contestații proba clinică/practică 25.09.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

25 Afișare rezultate finale concurs 28.09.2026

La sediul unității 01684 Alba Iulia (str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 2, loc. Alba Iulia, județ Alba)

La fiecare probă participă doar candidaţii care au fost declaraţi „admis” la proba anterioară.

*Primăria Oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cugir– a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată de șofer școlar microbuz treapta profesională I – normă întreagă ( cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână) – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de execuție de : șofer școlar microbuz treapta profesională I:

STUDII ADMISE:

– şcoală profesională/ studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;

– vechime/experiență în specialitatea studiilor: minimum 5 ani șofer /conducător auto transport de persoane;

– Cazierul auto (Istoricul sancțiunilor auto) fără înscrisuri în ultimele 12 luni dinaintea eliberării. Permisul trebuie să fie deţinut de minim 5 ani. Cazierul auto trebuie să fie eliberat cu maxim 10 zile înaintea termenului limită de depunere a dosarelor.

-permis de conducere pentru șofer profesionist, valabil pentru categoriile D, D1, atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport auto de persoane in termen de valabilitate;

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

Afișare anunț concurs 09/07/2026

Depunere dosare înscriere 09/07-22/07/2026

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 23/07/2026, ora 9,00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 24/07/2026 , ora 09,00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 27/07/2026, ora 09,00

Proba scrisă 30/07/2026 ora 11:00

Afișare rezultate proba scrisă 31/07/2026, ora 09,00

Depunere contestații proba scrisă 03/08/2026 ora 09,00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații 04/08/2026 ora 09,00

Proba interviu 05/08/2026, ora 11:00

Afișare rezultate proba de interviu 05/08/2026, ora 13,30

Depunere contestații pentru proba interviu 06/08/2026, ora 13,30

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 07/08/2026, ora 13,30

Afișare rezultate finale 07/08/2026

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia de concurs și fișa postului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraș Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*U.A.T. Comuna Ciuruleasa organizează în data de 29.07.2026 concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, de Asistent medical comunitar (COD COR 325301), membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI) în cadrul proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”, Cod PIDS/586/PO4/339395, pe perioadă determinată, în temeiul H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

● Denumire post: asistent medical comunitar, gradul debutant

● Timpul de lucru: Contractul de muncă va fi pe perioadă determinată de până la 31.12.2029, cu posibilitate de modificare/prelungire în funcție de perioada de implementare, derulare și post implementare proiect, cu normă întreagă, durata normată a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

● Vechime în specialitate: nu este cazul

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:

– 29.07.2026, ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa , sat Ciuruleasa , nr. 1, Județ Alba

Perioada de depunere a dosarelor:

08.07.2026 – 21.07.2026, ora 16:00

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală“

– Cerinţe specifice: – Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

– Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei în regim salarial, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., după caz.

– Adeverință participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

– specializarea în asistență medicală comunitară reprezintă un avantaj însă nu constituie o condiție eliminatorie.

Personalul încadrat pe proiect va beneficia de cursul de specializare în asistență medicală comunitară. Posturile de asistent medical comunitar vacante pot fi ocupate de specialitățile de asistent medical, conform competențelor dobândite în baza titlului oficial de calificare, doar de către moașe sau asistenți medicali absolvenți de studii sanitare într-o specializare de profil clinic, astfel cum sunt acestea definite la art. 207, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie / moașă, asistent medical de pediatrie și asistent medical de ocrotire.

Perfecționări:

– Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim

– Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul

– Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

– capacitatea de a rezolva eficient problemele,

– capacitatea de asumare a responsabilităţii,

– capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite,

– creativitate şi spirit de iniţiativă, o capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru;

– capacitatea de a lucra independent;

– o capacitatea de a lucra în echipă;

– capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, o integritatea morală şi etică profesională, o capacitatea de consiliere și mediere ; o capacitate de decizie și reacție adecvată în situații de urgență o disponibilitate de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, capacitate empatică

– abilități de comunicare cu personalul medical, cu specialistii din unitățile sanitare, din autoritățile locale și din comunitatea din care face parte

– spirit organizatoric.

Date de contact. U.A.T. Comuna Ciuruleasa, sat Ciuruleasa, nr.1, județul Alba, e-mail [email protected], tel.0733983217.

*Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condițiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent IA (M), sunt următoarele:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizare cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 7 ani;

Condițiile de desfășurare ale concursului sunt:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 29.07.2026, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora și locul desfășurării probei interviu: 03.08.2026, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 08.07.2026 – 21.07.2026, ora 16,00.

Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse Umane, Control Intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

*Primăria Comunei Valea Lungă, cu sediul în localitatea Valea Lungă, strada Victoriei, nr.328B, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual, de execuție, vacant, din cadrul Compartimentului Transport, de șofer (deservire microbuz școlar), treaptă profesională I, nivelul studiilor medii, cu un timp de muncă 8h/zi – 40h/săptămână.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Desfășurarea concursului

– Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Valea Lungă din str. Victoriei, nr. 328B, loc. Valea Lungă, jud. Alba.

– Perioada de depunere a dosarelor: 08.07.2026 – 21.07.2026, în intervalul orar 9:00–16:00

– Selecția dosarelor de înscriere: 22.07.2026, ora 10:00

– Proba scrisă: 29.07.2026, ora 10:00

– Interviu: 03.08.2026, ora 10:00

Condiții specifice postului:

– studii medii atestate cu diplomă de absolvire;

– permis de conducere categoria B, C și D;

– atestat profesional pentru transportul rutier de persoane în termen de valabilitate;

– cartelă tahograf electronică valabilă;

– vechime minimă în muncă: 3 ani.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 21 iulie 2026 ora 1600 la Biroul dezvoltare locală din cadrul Primăriei Comunei Valea Lungă.

Calendarul de desfășurare al concursului:

– Data publicării anunțului: 07.07.2026

– Perioada de depunere a dosarelor: 08.07.2026 – 21.07.2026, în intervalul orar 9:00–16:00, la sediul instituției

– Selecția dosarelor: 22.07.2026, ora 10:00

– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 22.07.2026, ora 15:00, la sediul instituției și pe pagina de internet a instituției

– Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 23.07.2026, până la ora 15:00

– Soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 24.07.2026, ora 15:00

– Proba scrisă: 29.07.2026, ora 10:00, la sediul instituției

– Afișarea rezultatelor probei scrise: 29.07.2026, ora 14:00

– Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 30.07.2026, până la ora 14:00

– Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor: 31.07.2026, ora 15:00

– Proba de interviu: 03.08.2026, ora 10:00

– Afișarea rezultatelor probei interviu: 03.08.2026, ora 14:00

– Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 03.08.2026, ora 15:00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” la etapa precedentă. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei, precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor. Rezultatele finale se afişează la sediul institutiei, precum şi pe site-ul primăriei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă.

Formularul de înscriere se gasește la sediul Primăriei Valea Lungă, la Biroul dezvoltare locală. Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria Valea Lungă, comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, la Biroul dezvoltare locală, tel. 0762/290858, fax: 0258888102, email: [email protected], persoană de contact: Mărginean Ana-Maria, inspector superior, cu atribuții în resurse umane. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Comunei Valea Lungă https://comunavalealunga.ro/, secțiunea Anunțuri generale sau la sediul acesteia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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