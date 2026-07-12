VIDEO ȘTIREA TA| Depășire inconștientă pe E68, între Vințu de Jos și Tărtăria. Un șofer din Alba, la un pas să provoace o tragedie

Depășire inconștientă pe E68, între Vințu de Jos și Tărtăria. Un șofer din Alba, la un pas să provoace o tragedie

Un șofer din județul Alba a fost la un pas să provoace un accident grav după ce a efectuat o depășire extrem de periculoasă pe drumul european E68, între localitățile Vințu de Jos și Tărtăria.

De momente de groază au avut parte în urmă cu 2 zile participanții la trafic pe drumul dintre Vințu de Jos și Tărtăria, după ce un șofer din Alba a efectuat o depășire extrem de riscantă, fiind la un pas să provoace un accident frontal.

Imaginile surprinse de un participant la trafic arată cum conducătorul auto intră în depășire, deși din sens opus se apropia un alt autoturism. Pe măsură ce distanța dintre cele două vehicule se micșora, devenea evident că manevra nu mai putea fi finalizată în condiții de siguranță.

În ultima fracțiune de secundă, șoferul a reușit să se replieze pe banda sa, evitând la limită impactul frontal. Câteva clipe de întârziere sau o reacție mai lentă din partea celor implicați ar fi putut transforma această manevră inconștientă într-o tragedie.

Astfel de depășiri sunt printre cele mai periculoase manevre din trafic și se află la originea multor accidente soldate cu victime. O clipă de neatenție sau o evaluare greșită a distanței poate avea consecințe devastatoare, atât pentru cel care încalcă regulile, cât și pentru participanții la trafic care circulă regulamentar.

Din fericire, în acest caz nu au existat victime, însă imaginile reprezintă încă un semnal de alarmă privind comportamentul iresponsabil al unor șoferi pe drumurile din județul Alba.

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