12 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în tot județul Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină până la ora 18.00
Cod galben de furtuni în tot județul Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină până la ora 18.00
Meteorologii ANM au emis duminică dimineața noi avertizări meteo cod galben de furtuni, valabile în tot județul Alba, dar și în alte zone din țară, în intervalul 12 iulie, ora 10 – 12 iulie, ora 18.
Va fi instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, grindină și vijelii.
Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat și în restul teritoriului.
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